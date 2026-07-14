復仇的人｜劉青雲嫌電子劇本冇文字味 周家怡椎間盤裂開嘆難修復
由邱禮濤執導的電影《復仇的人》改編自香港華文推理殿堂級作家陳浩基的著名小說《網內人》，近日電影正在開拍中，昨日（13日）舉行傳媒探班，劉青雲、周家怡、鄧濤接受訪問，青雲透露今次角色要在網絡調查奇奇怪怪的事，他解釋接拍原因：「因為我覺得呢個故事係現今社會成日發生，一個復仇嘅人，喺網上面好多欺凌，好多年青人或者睇到一啲好唔開心嘅消息之後，會自暴自棄甚至做一啲好傻嘅事，我覺得呢個係全世界都發生。呢部戲咁啱係講一件咁嘅事，會唔會用一個客觀嘅睇法去睇吓點解呢？其實全世界人都係咁，我覺得依個就係一個咁樣嘅客觀嘅角度，講一件咁嘅case，呢個case未必真係發生過，但係絕對有類似事件發生係呢個世界，我覺得呢個係幾值得去做嘅事。」他又表示校園暴力比想像中嚴重，尤其有部份國家可以帶槍就更加危險，他希望透過電影為大家帶來一些客觀想法。
青雲自爆唔識打字 睇電子劇本冇文字味故手抄重要台詞
青雲表示自己在現實生活中上網時間不多，主要處理文書工作為主，更不懂打字：「我有學過打字，但係我學打字嘅時候大概係16歲，嗰時係用打字機。」他透露現時連收劇本都是用電話，直言：「你開個電話咁樣睇，完全冇咗紙嘅味道，書又係，而家睇電子書，你係完全唔覺得啲文字有味道，但係佢最大好處就係可以將啲文字放大。（記者：使唔使print劇本出嚟？）我多數唔會print出嚟，我會將某一部份重要嘅台詞用手寫一次。」
周家怡椎間盤裂開住院兩日 指無法修復至原本狀態
周家怡在戲中飾演老師，鄧濤則飾演因妹妹出事而找青雲求助的人，首日開工即要揸車接載青雲，笑言讓對方感受自己的駕駛技術。家怡早前因拍電影《媽樣年華》苦練鋼管舞導致骨裂，但原來近日又因為做運動整傷椎間盤，她說：「啱啱有做運動整親椎間盤，裂咗，好痛，入咗醫院都行唔到，住咗兩日院。原來係椎間盤係冇得好，佢係話裂咗就只能夠點都係有條裂痕喺度，都冇辦法，佢會修復，但係好慢好慢，同埋唔會修復到好似以前未整咁樣，因為佢係椎間盤有個圈，個圈裂咗，入面嘅啫喱唧咗出嚟。」她更需要用行山杖輔助走路，問到以後會動作戲會否受影響，家怡指需要戴腰封，但盡量不要太大移動，因為現時仍有麻痺：「而家好似風濕咁，因為呢幾日前嗰幾日落雨落得好犀利，我就真係feel到好痹。」
青雲未聞《風林火山》煞停發行 加長版交由導演決定：我OK
此外，近日有消息指青雲有份主演的《風林火山》原定今年推出影音產品及在NowTV爆谷台上架，不過突然急煞停，一直負責《風林火山》發行工作的寰宇數碼娛樂有限公司，發公告指《風林火山》版權公司已同意取消該影片發行協議書，青雲表示未有留意：「你講我先知，哈哈。」有傳是導演麥浚龍有意再剪加場版於戲院上畫，青雲說：「我真係唔知喎，不如你話俾我聽，如果你收到消息。（記者：你自己想唔想要加長版？）我冇所謂㗎，呢個係導演嘅決定，我OK。」