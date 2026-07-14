復仇的人｜劉青雲嫌電子劇本冇文字味　周家怡椎間盤裂開嘆難修復

由邱禮濤執導的電影《復仇的人》改編自香港華文推理殿堂級作家陳浩基的著名小說《網內人》，近日電影正在開拍中，昨日（13日）舉行傳媒探班，劉青雲、周家怡、鄧濤接受訪問，青雲透露今次角色要在網絡調查奇奇怪怪的事，他解釋接拍原因：「因為我覺得呢個故事係現今社會成日發生，一個復仇嘅人，喺網上面好多欺凌，好多年青人或者睇到一啲好唔開心嘅消息之後，會自暴自棄甚至做一啲好傻嘅事，我覺得呢個係全世界都發生。呢部戲咁啱係講一件咁嘅事，會唔會用一個客觀嘅睇法去睇吓點解呢？其實全世界人都係咁，我覺得依個就係一個咁樣嘅客觀嘅角度，講一件咁嘅case，呢個case未必真係發生過，但係絕對有類似事件發生係呢個世界，我覺得呢個係幾值得去做嘅事。」他又表示校園暴力比想像中嚴重，尤其有部份國家可以帶槍就更加危險，他希望透過電影為大家帶來一些客觀想法。

邱禮濤執導電影《復仇的人》今日（13日）舉行探班活動。（鄧穎琪攝）

周家怡、劉青雲、鄧濤接受訪問。（鄧穎琪攝）

劉青雲表示接拍這套戲因為希望讓觀眾以客觀角度去看校園欺凌和網暴。（鄧穎琪攝）

青雲自爆唔識打字 睇電子劇本冇文字味故手抄重要台詞

青雲表示自己在現實生活中上網時間不多，主要處理文書工作為主，更不懂打字：「我有學過打字，但係我學打字嘅時候大概係16歲，嗰時係用打字機。」他透露現時連收劇本都是用電話，直言：「你開個電話咁樣睇，完全冇咗紙嘅味道，書又係，而家睇電子書，你係完全唔覺得啲文字有味道，但係佢最大好處就係可以將啲文字放大。（記者：使唔使print劇本出嚟？）我多數唔會print出嚟，我會將某一部份重要嘅台詞用手寫一次。」

青雲表示自己在現實生活中上網時間不多，主要處理文書工作為主，更不懂打字：「我有學過打字，但係我學打字嘅時候大概係16歲，嗰時係用打字機。」（鄧穎琪攝）

青雲指用電話睇書、劇本雖然可以放大文字，但就沒有了以前揭書本的味道。（鄧穎琪攝）

周家怡椎間盤裂開住院兩日 指無法修復至原本狀態

周家怡在戲中飾演老師，鄧濤則飾演因妹妹出事而找青雲求助的人，首日開工即要揸車接載青雲，笑言讓對方感受自己的駕駛技術。家怡早前因拍電影《媽樣年華》苦練鋼管舞導致骨裂，但原來近日又因為做運動整傷椎間盤，她說：「啱啱有做運動整親椎間盤，裂咗，好痛，入咗醫院都行唔到，住咗兩日院。原來係椎間盤係冇得好，佢係話裂咗就只能夠點都係有條裂痕喺度，都冇辦法，佢會修復，但係好慢好慢，同埋唔會修復到好似以前未整咁樣，因為佢係椎間盤有個圈，個圈裂咗，入面嘅啫喱唧咗出嚟。」她更需要用行山杖輔助走路，問到以後會動作戲會否受影響，家怡指需要戴腰封，但盡量不要太大移動，因為現時仍有麻痺：「而家好似風濕咁，因為呢幾日前嗰幾日落雨落得好犀利，我就真係feel到好痹。」

，鄧濤飾演因妹妹出事而找青雲求助的人（鄧穎琪攝）

鄧濤首日開工即要揸車接載青雲，她笑言會讓對方感受自己的駕駛技術。（鄧穎琪攝）

周家怡近日因為做運動而椎間盤裂開而入院，她說：「原來係椎間盤係冇得好，佢係話裂咗就只能夠點都係有條裂痕喺度，都冇辦法，佢會修復，但係好慢好慢，同埋唔會修復到好似以前未整咁樣」（鄧穎琪攝）

青雲未聞《風林火山》煞停發行 加長版交由導演決定：我OK

此外，近日有消息指青雲有份主演的《風林火山》原定今年推出影音產品及在NowTV爆谷台上架，不過突然急煞停，一直負責《風林火山》發行工作的寰宇數碼娛樂有限公司，發公告指《風林火山》版權公司已同意取消該影片發行協議書，青雲表示未有留意：「你講我先知，哈哈。」有傳是導演麥浚龍有意再剪加場版於戲院上畫，青雲說：「我真係唔知喎，不如你話俾我聽，如果你收到消息。（記者：你自己想唔想要加長版？）我冇所謂㗎，呢個係導演嘅決定，我OK。」