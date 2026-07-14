湯告魯斯神秘新片預告曝光　男神面目全非驚現禿頭大肚腩嚇窒影迷

現年64歲的荷里活男神湯告魯斯（Tom Cruise），以對電影的熱情與高產量聞名，《職業特工隊》系列拍足8集，高難度驚險動作都親身上陣，展現超強體能。湯告魯斯的新作《挖掘者》（Digger）即將於10月上映，不過在戲院播放的十幾秒前導預告中非常神秘，足以引起大批影迷的好奇心。日前湯告魯斯於華納片場舉行一場神秘試映讓觀眾先睹為快，更爬上戲院外的巨型鐵鏟上與觀眾們合照。事後湯告魯斯更在IG分享多張照片，並留言表示：「感謝你與我共度這一天，並在傳奇的華納兄弟片場與我一同分享對電影敘事藝術的熱愛。❤️❤️❤️❤️❤️❤️」。

湯告魯斯的神秘新片《挖掘者》（Digger）即將於10月上映。（電影海報）

日前湯告魯斯於華納片場舉行一場神秘試映。（IG/@tomcruise）

湯告魯斯爬上戲院外的巨型鐵鏟上與觀眾們合照。（Getty Images）

湯告魯斯新片驚現禿頭大肚腩

新片《挖掘者》的官方預告片於昨晚公開，在戲中飾演富豪的湯告魯斯的絕密造型亦首次曝光。今次湯告魯斯竟然捨棄靚仔樣，全片以禿頭及滿臉皺紋的形象示人，預告片中開首更露出半裸超級大肚腩，可謂面目全非。

（《挖掘者》預告截圖）

（《挖掘者》預告截圖）

（《挖掘者》預告截圖）

（《挖掘者》預告截圖）

網民完全認唔出湯告魯斯

湯告魯斯的新造型曝光後隨即引起網民熱議，有大批網民留言表示完全認不出片中人是湯告魯斯：「這是湯告魯斯？」、「睇完都認唔到係佢」、「最好笑係化重妝先似返真實年齡」、「證明湯告魯斯Keep得真係好好」、「幾有新意 唔再係瘋狂挑戰特技動作」。另外，湯告魯斯最近受訪時，亦直言新片中的角色極具挑戰性，令不少影迷都非常期待新作。