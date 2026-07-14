功夫女足｜武俠片傳奇驚現謝票　周星馳秒變粉絲︰從小睇你戲大

周星馳自編自導新作《功夫女足》，於日前（11/7）正式開畫，截至今日（14日）下午，票房已衝破6.5億人民幣，可見星爺號召力驚人。星爺連日來，帶同一班戲中演員四出謝票，近日成都站，戲院內更出現一位香港香港武俠片傳奇，不但令現場觀眾驚喜萬分，就連星爺都秒變粉絲，表示︰「我從小就看你的電影長大。」

周星馳自編自導新作《功夫女足》終於面世，掀起全國話題。（《功夫女足》海報）

周星馳日前到成都謝票時，原來白彪也是該場觀眾之一。（小紅書@中國紫荊國際影城）

周星馳喜見白彪︰我當年是他的影迷

片段中，周星馳率領一眾演員現身戲院。期間，主持人突然宣布：「好像這一場，還有我們的一位前輩，來自中國香港的白彪！彪叔也是在這一場。彪叔好！」隨後，鏡頭轉向觀眾席，身穿迷彩外套的白彪，正手持咪高峰站在觀眾席中間。白彪隨即親切地用廣東話向台上的周星馳打招呼：「星爺你好啊！」周星馳亦顯得十分高興，向對方揮手並大喊回應：「彪哥，彪哥，你好啊！」

白彪親切地用廣東話同周星馳打招呼。（小紅書@中國紫荊國際影城）

白彪心情興奮。（小紅書@中國紫荊國際影城）

周星馳隨即向觀眾介紹這位資深演員，他表示：「彪哥是我們的前輩，大家有沒有看過彪哥主演的電視劇？我當年是他的影迷，是的！哎呀，終於有一個就是我……可以說我從小就看你的電影長大。哈哈，太感謝你出現在這裡了！」幽默的發言引起台下一陣陣笑聲。

周星馳顯得十分高興，向白彪揮手並大喊回應。（小紅書@中國紫荊國際影城）

周星馳向觀眾介紹白彪。（小紅書@中國紫荊國際影城）

白彪激讚電影好看

白彪亦給予電影很高評價，大讚非常好看：「哇，每一位女主角呢，每一位她們演出的很好，很賣力！哇，這個電影是不是很好看？是吧！」此話一出，全場觀眾隨即高呼「是！」白彪更客串「宣傳大使」，向觀眾大喊：「下次我們再看一次、兩次、三次好不好？」觀眾亦非常配合地高呼「好！」

周星馳自言當年是彪哥的影迷。（小紅書@中國紫荊國際影城）

周星馳還說從小看白彪的電影長大。（小紅書@中國紫荊國際影城）

面對白彪極力讚賞與賣力宣傳，周星馳連忙謙虛地表示：「彪哥你太客氣了，太客氣了。」隨後，周星馳更與白彪約定：「好，我們在香港見啊！」白彪亦爽快回應：「Ok，香港見！」。網民紛紛留言：「哇果然是郭大俠啊」、「白彪邵氏拍電影出身，周星馳確實從小看他電影的」、「看到長輩，星的眼神突然變成小孩了」、「笑死我了從小看你電影長大，星星也可以說這話了」。

白彪大讚電影好看，而且每位女演員都很賣力。（小紅書@中國紫荊國際影城）

周星馳相約白彪香港見。（小紅書@中國紫荊國際影城）

白彪出身邵氏招武打演員訓練班 「郭靖」一角爆紅

白彪當年邵氏招武打演員訓練班出身，拍過多套賣座武打片。其後他轉戰電視圈，更憑劇集《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中飾演「郭靖」一角紅遍中港，甚至風靡整個東南亞。他曾在《香港01》專訪中提及，最記得當時每晚一到劇集播出的時間，全個徙置區都一起播住《射鵰英雄傳》的主題曲，他在公司的信箱，每日都被影迷的信塞爆，後來已經多到要找助手幫手回覆。此外，他也曾參演《天龍訣》和《馬永貞》等經典劇集。而眾所周知，周星馳是武俠片迷，王晶也曾爆，知道周星馳的很多靈感其實都是來自他看過的武俠小說和武俠電影，尤其是粵語片：「所以袁和平也說，不知道他為什麼那麼喜歡那些幾十年前的橋段，實在那些都是他的養分。」因此，周星馳說他看白彪的戲長大，絕對是一點都唔出奇。

白彪當年邵氏招武打演員訓練班出身，拍過多套賣座武打片。（《唐手跆拳道》劇照）