占士法蘭高公開親遇外星人片段　聲稱被監視及跟踪擔憂人生安全

美國國防部於本月10日公布了第四批「不明異常現象」（UAP，過去稱為UFO）機密檔案，當中涵蓋了1949年至2025年的影像、音檔與報告，加上早前名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《揭密日》（Disclosure Day）上映，再度掀起外界關注。金球影帝占士法蘭高（James Franco）竟然在TikTok公開了外星人到訪家門的節目片段，隨即惹來網民熱議。

占士法蘭高（James Franco）拍片自爆見到外星人。（TikTok）

占士法蘭高聲稱目擊外星人後被監視

世界之大無奇不有，自UAP檔案公布後，令不少民眾都開始相信外形文明的存在。占士法蘭高（James Franco）近月發布了有關遇見外星人事件的片段，更曾拍片聲稱自己正受到監視或跟踪，擔心自己會突然消失。直至6月15日，他在影片中表示這些神秘舉動其實都與他家附近目擊外星生物有關，並預告7月13日會公開絕密片段。

占士法蘭高聲稱被監視及跟踪擔憂人生安全。（TikTok）

網民轟外星人片段造假。（TikTok）

網民轟外星人片段造假

片段曝光後立即引來網民熱議，不過大部分人都認為占士法蘭高公開的外星人閉路電視片段畫面極假，可信度非常低，更認為這一切都與占士法蘭高製作或主演的電影項目宣傳活動有關。有網民感到氣憤，原本以為會是驚為天人的外星人證據，但等到的竟然是明顯造假的片段：「顯然是假的，但我還是要再說一遍，我很期待這部電影」、「天啊 等咁耐就係等條咁嘅片？」。