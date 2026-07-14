奧德賽｜Do姐赴倫敦訪問麥迪文　宣傳包起六星級酒店兩層進行

香港金牌司儀鄭裕玲（Do姐）日前遠赴倫敦，為其YouTube頻道《The Do Show》親自訪問萬眾期待的史詩式鉅作《奧德賽》（The Odyssey）導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及飾演主角奧德修斯（Odysseus）的麥迪文（Matt Damon）。Do姐更獲邀率先觀看該片，成為全球首批觀眾之一。（《奧德賽》將於7月16日在香港正式上映，Do姐的獨家專訪將於《The Do Show》播出。）

鄭裕玲（Do姐）獲邀遠赴倫敦，親自訪問萬眾期待的史詩式鉅作《奧德賽》（The Odyssey）的台前幕後，包括導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及飾演主角奧德修斯（Odysseus）的麥迪文（Matt Damon）。（電影公司提供）

鄭裕玲（Do姐）獲邀遠赴倫敦，親自訪問萬眾期待的史詩式鉅作《奧德賽》（The Odyssey）的台前幕後，包括導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及飾演主角奧德修斯（Odysseus）的麥迪文（Matt Damon）。（電影公司提供）

Do姐大談此行點滴，透露為了準備訪問，她事先必須先看完電影，然後返回酒店房間埋首整理問題，其餘時間幾乎足不出戶，全程專注做功課。她此行共訪問了導演路蘭及片中7位主要演員，合共8位台前幕後重量級人物。

今次訪問，Do姐更得悉導演路蘭最鍾意就係準時。「開工只有早收，絕無遲收。」盡顯荷里活大導演的嚴謹作風。（電影公司提供）

訪問在一家六星級酒店進行，更包下整整兩層樓作為訪問場地，規格十足。Do姐笑言當日所見，大堂早已聚集大批工作人員及隨行團隊，原以為每個訪問環節都會超時，全日行程勢必延誤，豈料導演路蘭完全準時，訪問按時開始按時結束——「路蘭最鍾意就係準時，開工只有早收，絕無遲收。」盡顯荷里活大導演的嚴謹作風。

《奧德賽》改編自荷馬（Homer）的古希臘史詩，由金像導演基斯杜化路蘭執導及編劇。（《奧德賽》劇照）

電影講述奧德修斯在特洛伊戰爭後，歷盡艱辛、面對獨眼巨人、海妖等神話生物的考驗，展開長達十年的驚險回家之旅。（《奧德賽》劇照）

Do姐此行除了一睹鉅製風采，期間更發生了一段難忘小插曲——她在酒店睡夢中突然遇上火警鐘響起，需緊急疏散，她坦言這是首次在外地經歷走火警，幸好最終虛驚一場。

《奧德賽》改編自荷馬（Homer）的古希臘史詩，由金像導演基斯杜化路蘭執導及編劇。電影講述奧德修斯在特洛伊戰爭後，歷盡艱辛、面對獨眼巨人、海妖等神話生物的考驗，展開長達十年的驚險回家之旅，只為與妻子 Penelope 及兒子 Telemachus 團聚。電影陣容星光熠熠，除了麥迪文，更包括安妮夏菲維（Anne Hathaway）、湯賀蘭（Tom Holland）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Zendaya、查理絲花朗（Charlize Theron）及 Lupita Nyong'o 等一眾荷里活頂尖巨星。電影更是路蘭首部全片以 IMAX 攝影機拍攝的作品，片長達173分鐘。