功夫女足｜全國3日勁收6億票房　香港定檔13/8未必有廣東話版？

由周星馳自編自導的最新功夫喜劇鉅作《功夫女足》，日前於內地率先公映後勢如破竹，上映短短三日，票房已強勢衝破6億元人民幣大關，掀起全城觀影狂熱！承接這股席捲全國的熱潮，官方今日（14/7）終於宣布，香港將定檔於8月13日（四）在香港及澳門地區隆重上映！但作為香港影迷最關心的，到底會唔會有廣東話配音？

周星馳自編自導新作《功夫女足》終於面世，掀起全國話題。（《功夫女足》海報）

星爺在宣傳《功夫女足》時亦多次感謝大家長久以來的支持與厚愛。（微博圖片）

港版海報見女星背影 原來係力捧香港呢位演員

電影《功夫女足》講述娥眉女足首戰「至尊無敵杯」，這支隊伍的隊員平均年齡超過三十，最初受到質疑。在高人指導下，她們獲得啟發，開始取得佳績。然而，在大勢向好之際卻因內部背叛而慘敗。經過反思，她們決定改變策略，成功晉級。在決賽面對衛冕多屆冠軍的勁旅，她們能否打破對方多年不敗的紀錄，實現奪冠的夢想？

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《功夫女足》由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，並集結蔡思貝、張繼聰、MC Jin（歐陽靖）、內地矚目女新人雪野，聯同劉嘉玲、佐藤健、歐陽萬成（Jimmy O. Yang）、趙麗娜、AVANTGARDEY 等跨界夢幻陣容特別演出。而今日官方同步發佈的香港版前導海報及第二款定檔預告片。其中港版海報，見到一位身穿88號守門員球衣的隊員，面對一個個勁度十足的射門，都悠然自得。

在港版海報中，有疑似是蔡思貝的角色身影出現。（《功夫女足》港版海報）

由於記者上周已北上觀看《功夫女足》，根據劇情發展，好明顯這位正是蔡思貝。她在戲中飾演一位盲人按摩師叫「孖八」，而在球隊最危急關頭，要臨時上陣守龍門，結果起到關鍵作用。雖然戲中蔡思貝的球衣號碼是8號，但從海報設計就似要力撐這個角色，這位演員。

蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫。（《功夫女足》劇照）

有機會係周星馳第一部冇提供廣東話版本的電影作品？

另外，香港觀眾最關心電影會否推出廣東版？就此《香港01》有向電影宣傳查詢，得悉未有任何消息公布。如果以星爺對製作的嚴謹程度，加上電影在內地大收要忙於做宣傳，距離香港上畫只剩不足一個月時間，要重新做一個廣東話配音版，機會似乎有點渺茫，《功夫女足》有機會成為周星馳第一部未有提供廣東話版本的電影作品。