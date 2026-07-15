奧德賽｜Zendaya天使造型神還原希臘女神　安妮夏菲維性感曬孕肚

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey），全片採用IMAX技術拍攝，將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話，搬上大銀幕。電影即將於7月16日在香港上映，昨日（14日）一眾巨星出席紐約首映，「最美孕婦」安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Zendaya及查理絲花朗（Charlize Theron）都以獨特性感造型現身，令人眼前一亮！

電影《奧德賽》昨日（14日）舉行紐約首映，一眾巨型盛裝打扮亮相。(Getty Images）

Zendaya天使造型神還原希臘女神

戲中女演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Zendaya及查理絲花朗（Charlize Theron）出席首映時，都講將電影角色及股市元素融入時尚造型。其中Zendaya竟以白色羽翼造型現身，巨大羽翼非常搶鏡，直接神還原所飾演的希臘神話女神雅典娜（Athena），成為傳媒及網民焦點。Zendaya受訪時透露，造型靈感來自象徵智慧女神的貓頭鷹意象，希望將角色智慧及優雅的氣質呈現眼前。

Zendaya天使造型出席首映。（Getty Images）

Zendaya神還原希臘女神雅典娜。（Getty Images）

Zendaya受訪時透露，造型靈感來自象徵智慧女神的貓頭鷹意象，希望將角色智慧及優雅的氣質呈現眼前。（Getty Images）

安妮夏菲維性感曬孕肚

安妮夏菲維側以Prada訂製的閃石交叉綁帶掛頸禮服亮相，飄逸的風琴褶裙擺，搭配優雅的高發髻及清透妝容。正懷第三胎的安妮大方曬出孕肚，但四肢依然纖瘦，身材Fit爆，驚艷大批網民：「懷孕看起來有點神聖的意思了」、「孕婦天花板」、「她懷孕比以前更美」、「美到犯規」、「由内而外的美」、「懷孕後更美！」。

安妮夏菲維以Prada訂製的閃石交叉綁帶掛頸禮服亮相。（Getty Images）

正懷第三胎的安妮大方曬出孕肚，但四肢依然纖瘦，身材Fit爆，驚艷大批網民。（Getty Images）

網民大讚安妮是孕婦天花板。（Getty Images）