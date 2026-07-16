奧德賽｜IMAX攝影機重136KG動用6位壯男搬運　每3分鐘就要換菲林

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey），於今日（16日）隆重上映。路蘭將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話，搬上大銀幕，劇情講述奧德修斯在特洛伊戰爭後，展開驚心動魄的返鄉征途，歷盡無窮無盡考驗。今次路蘭挑戰電影史極限，首次全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，終於圓了16歲起便夢寐以求的夢想。

《奧德賽》今日（16日）於香港上映，令大批影迷引頸以待。（《奧德賽》電影海報）

IMAX攝影機重136KG

《奧德賽》全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，畫面上力求完美，但拍攝時絕不容易。攝影機重136公斤，劇組動用6位壯男搬運，每3分鐘就要換菲林。另外，在拍攝時產生巨大噪音，導致近距離對白戲幾乎無法同步收音，成為一眾演員們的惡夢，就連主角麥迪文（Matt Damon）都在訪問時幽默表示：「（那聲音）就像直接在你的臉前面開著果汁機一樣！」最終路蘭尋求IMAX團隊協助，打造出突破性的隔音外殼。

《奧德賽》是全球首部 100% 使用 IMAX 菲林攝錄機拍攝的劇情長片。（《奧德賽》幕後花絮）

攝影指導Hoyte van Hoytema表示，這台重136公斤的攝影機除了每次換片只能拍攝3分鐘，更因機身過於龐大而阻擋了演員對戲的視線，劇組還需要特別打造反光鏡系統，才能讓麥迪文與安妮夏菲維（Anne Hathaway）隔著機身對戲兼看到彼此的演出。

攝影機重136公斤，劇組動用6位壯男搬運，每3分鐘就要換菲林。（《奧德賽》幕後花絮）