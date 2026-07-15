九龍城寨之終章｜拆解廟街佈景　「7仔」被舊化　信耶穌得水牛？

電影《九龍城寨之終章》正在拍攝中，劇組昨晚（14/7）去到油麻地廟街取景，而第一晚就有「城寨四子」中，三子分別登場。先有胡子彤「十二少」以廟街話事人姿態出巡，甚具氣勢。直至拍到凌晨時分，林峯飾演的「陳洛軍」與劉俊謙飾演的「信一」終於出場。廟街作為拍攝的主場景之一，劇組人員都經過悉心佈置，令街頭重拾8、90年代風情。《香港01》就跟大家遊走這個半真半假的片場。

胡子彤在《九龍城寨之終章》內，已榮升做廟街揸Fit人，以大佬姿態巡街。（葉志明 攝）

「城寨四子」中林峯與劉俊謙，跟「Tiger哥」黃德斌齊齊踎廟街大排檔。（葉志明 攝）

拍攝現場，為油麻地眾坊街至永星里一段的廟街，全長約有200米，拍出來的場面都相當有氣勢，而劇組人員更一早到該地佈置場地，除了在主場景增添一個大排檔賣煲仔飯，又添置了兩行小販攤檔，部分吉舖更被租用，佈置成8、90年代的店舖，更有趣是將部分現有的商店「舊化」，例如7-11便利店便加上一個舊式招牌，令拍攝全景時都冇穿崩。

九龍城寨之終章｜廟街外景 「十二少」胡子彤大佬姿態出巡

街頭Live Band演奏

現在有一隊真正的老師傅樂團，在街頭即席演奏樂曲，為廟街配樂。（葉志明 攝）

現在有一隊真正的老師傅樂團，在街頭即席演奏樂曲，為廟街配樂。（葉志明 攝）

街坊老舖真假難辨

戲中的「街坊」，穿上充滿80年代衣著及妝扮。（葉志明 攝）

戲中的「街坊」，穿上充滿80年代衣著及妝扮。（葉志明 攝）

現舖7-11搬唔走，就索性將佢「舊化」，先配上舊式招牌。（葉志明 攝）

而門口的海報，亦換上舊時的「7仔」廣告，生命麵包賣緊$2.9。（許育民 攝）

呢間振興牛丸，好似現舖一樣，其實係假扮。（葉志明 攝）

廟街冇格仔

所見的色情海報，都有種陳年風情。（葉志明 攝）

「四樓有四仔 廟街無格仔」（葉志明 攝）

「新解滾熱辣 新到荷蘭貨」（許育民 攝）

廟街向來有種紅燈區感覺，呢個賣色情錄影帶的舖頭，都相當妙絕。（葉志明 攝）

現場有不少新增招牌，但真真假假都要時間去揣摩。（許育民 攝）

「信耶穌 得水牛」

「信耶穌 得水牛」呢個招牌唔係亂作，這是流傳至今的笑話，有指當年有教會的宣傳標語日久失修，在風吹雨打下，「得永生」變成「得水牛」，對務農村民而言，信耶穌變得極吸引。（葉志明 攝）

「信耶穌 得水牛」呢個招牌唔係亂作，這是流傳至今的笑話，有指當年有教會的宣傳標語日久失修，在風吹雨打下，「得永生」變成「得水牛」，對務農村民而言，信耶穌變得極吸引。（葉志明 攝）

街頭舊車展

80年代初至中的福特Laser。（葉志明 攝）

80年代中後期，豐田的MR2。（葉志明 攝）

60至70年代生產的第三代豐田 Corona，保養得好好。（葉志明 攝）

街頭生活細節

舊Print的老翻Tee。（葉志明 攝）

「見聞會社」旅行袋，好有年代感。（葉志明 攝）

串燒係真，真係燒緊，食唔食得就另議。（葉志明 攝）

90年代的電話亭，睇得唔打得。（葉志明 攝）