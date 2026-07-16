復仇者聯盟5｜最新概念設計圖　「新黑寡婦」將現身《蜘蛛俠》

早前，Marvel Studios在上海舉行的《Bilibili World 2026》上，公布了一個最新消息，暗示即將上映的《蜘蛛俠：英雄重生》，會跟《復仇者聯盟5：末日降臨》有關聯，而負責將兩者互聯的就是「新黑寡婦」伊蓮娜（Yelena），她將會現身月尾上映的《蜘蛛俠：英雄重生》。（《復仇者聯盟5: 末日之戰》將於12月16日盛大上映）

（《復仇者聯盟5：末日之戰》電影劇照）

Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）在活動上，專程站台，並全公開地表示Yelena將於《復仇者聯盟5：末日降臨》擔當重要角色，更表示：「如果你不想等（到《復仇者聯盟5》)，你可能會在更早的電影見到她！」明示Yelena將會在月尾上映的《蜘蛛俠：英雄重生》中現身！

《復仇者聯盟5：末日降臨》的最新概念設計圖。（官方圖片）

奇雲費治亦在會上，展示出《復仇者聯盟5：末日降臨》的最新概念設計圖，圖中見到雷神、美國隊長、神奇4俠、蟻俠等。更見到洛基正坐在末日博士的下方，暗示將會在戲中有重要戲份！

羅拔唐尼飾演的末日博士己於《神奇4俠：英雄第一步》片尾彩蛋中「現身」。（《神奇4俠：英雄第一步》電影劇照）

雖然幾位主角「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「史提芬羅傑斯」基斯伊雲斯（Chris Evans）與「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）都未能親身到場，但他們都專程拍片向觀眾打招呼，羅拔唐尼就表示他們正在《復仇者聯盟5：末日降臨》的拍攝現場，基斯伊雲斯就指：「知道大家對角色有多熱愛，這正成為了我們的動力！」基斯咸斯禾夫：「我們正不遺餘力地，帶來這部史詩式巨作。」最後羅拔唐尼更表示：「我們愛你們，中國的粉絲！」