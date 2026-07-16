I Play Rocky｜史泰龍自傳式電影首預告　重現多幕經典神同步

剛剛過了生日，現年80歲的史泰龍（Sylvester Stallone），拍過不少經典作，包括《洛奇》（Rocky）及《第一滴血》（First Blood），雖然龍哥至今仍未言休，但最新由《綠簿旅友》（Green Book）導演彼得法拉利（Peter Farrelly）執導的新片《I Play Rocky》，就找來新演員安東尼伊波力圖（Anthony Ippolito）扮演史泰龍，以人物傳奇形式，重現龍哥當年拍攝《洛奇》的經歷和挫折。日前公開首條預告，畫面的神同步拍攝，令不少粉絲看得熱血沸騰。

新片《I Play Rocky》，就找來新演員安東尼伊波力圖（Anthony Ippolito）扮演史泰龍。（《I Play Rocky》劇照）

電影《I Play Rocky》以史泰龍真實經歷改編，講述他成名之路。曾經因為局部面癱，以及有言語障礙影響講對白，演藝發展受挫，生活潦倒。從而放手一搏，以自身經歷寫下《洛奇》的劇本，並婉拒大型電影公司開出巨額買斷版權，堅持要親自演繹，最終電影成為1976年票房冠軍，還贏得奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳剪接三大獎項。

飲生雞蛋，大家年輕時有冇蠢蠢欲動想試一次。（《I Play Rocky》預告截圖）

史泰龍當年寫下《洛奇》的劇本。（《I Play Rocky》預告截圖）

打凍肉練拳，非常有記憶點。（《I Play Rocky》預告截圖）

這幕拍拖戲，跟原版都9成似。（《I Play Rocky》預告截圖）

這套灰色運動服，絕對是經典回憶。（《I Play Rocky》預告截圖）

這套灰色運動服，絕對是經典回憶。（《I Play Rocky》預告截圖）

在預告中，都見到史泰龍堅持電影要由自己拍攝，電影公司多方游說下都不成功，結果被他誠意打動，將電影拍成。當日公開首張劇照，見到安東尼伊波力圖穿上洛奇標誌式的灰色運動服，拖著狗跑沙灘已經好神似。而從預告可見，電影將不少經典場面重拍出來，包括跑樓梯、溜冰場拍拖、飲生雞蛋、打凍肉練拳等，非常神似。安東尼伊波力圖本人曾演過劇集《教父秘辛》，而今次演史泰龍，大家都讚他面相、聲線及神態都有幾分似。

安東尼伊波力圖本人曾演過劇集《教父秘辛》，而今次演史泰龍，大家都讚他面相、聲線及神態都有幾分似。（《I Play Rocky》預告截圖）

跑樓梯向來是洛奇電影的經典，其中落雨中拖狗跑也記憶猶新。（《洛奇》劇照）