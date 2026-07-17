殺人者的購物中心2｜李棟旭赤裸騷肌　接受強訓動作戲全力上陣

由李棟旭主演的韓劇《殺人者的購物中心》，第二季即將重磅回歸。隨著鄭進灣 (李棟旭 飾) 的「假死」之謎即將揭曉，接管購物中心的姪女鄭智安 (金慧埈 飾)由平凡女大學生蛻變逆襲，與叔叔並肩作戰對抗死敵「巴比倫」！新一季除了由李棟旭率領原班人馬回歸，更有日本男神岡田將生及韓藉日本演員玄理加入，飾演反派「巴比倫」的東亞勢力成員。（第2季將於7月22日播出首兩集，其後每週三更新兩集，8月12日大結局，全季共8集。即日起至7月29日，Disney+ 特別在YouTube提供限時免費重溫第1季第1-3集完整版。）

（《殺人者的購物中心２》海報）

今季揭開假死原因

第一季講到，鄭進灣一直隱藏著不為人知的過去，在「自殺」身亡後，姪女鄭智安繼承了鉅額遺產及叔叔經營的網上購物中心。在處理叔叔的身後事時，智安突然被一群神秘殺手追殺，在保命的同時，她更發現叔叔過去曾是僱傭兵組織「巴比倫」的核心成員，網站原來是專門為殺手提供武器的「殺手購物中心」！鄭智安在叔叔安排的殺手保護下逃出生天，並與叔叔重逢。原來叔叔自殺只是煙幕，至於背後原因，成為最受期待的未解謎團。

在《殺人者的購物中心》第二季早前釋出的預告中，李棟旭罕有地赤裸上身展示強壯肌肉已引來網民熱話，期待新一季以「升級版」的動作場面和製作規模回歸，並解開上一季留下的伏線。

在《殺人者的購物中心》第二季早前釋出的預告中，李棟旭罕有地赤裸上身展示強壯肌肉已引來網民熱話。(《殺人者的購物中心２》劇照）

第2季不僅更深入挖掘鄭進灣的背後故事，動作場面亦全面升級！李棟旭為劇集接受大量高強度打鬥訓練，幾乎零替身親身上陣，完成多場高難度動作，包括近身肉搏、激烈槍戰及吊威也場面。武術指導更盛讚他：「在動作戲方面已經非常成熟！」李棟旭更充滿信心地表示：「這一季的動作場面比上季更華麗，我抱著絕不辜負大家期待的心情做足準備！」第２季無論製作規模和動作場面均全面升級，令人拭目以待！

姪女鄭智安繼承了鉅額遺產及叔叔經營的網上購物中心。(《殺人者的購物中心２》劇照）

李棟旭在今季，將近乎零替身埋身肉搏打鬥，動作場面爽度全面升級。（《殺人者的購物中心２》劇照）

日本人氣演員岡田將生、玄理驚喜加盟

本季繼續由李權執導，以電影級運鏡與節奏打造更緊湊的刺激體驗，讓觀眾睇得更「肉緊」！第2季世界觀更加宏大，因此特別邀請國際演員飾演其他分部的殺手。李權更比喻，如果第１季是暖身階段，那第2季就是全力衝刺的時刻：「新角色的加入帶來更複雜的人際關係，也產生了全新的衝突和危機。我相信全新一季將會帶給觀眾耳目一新的刺激感，大家一定會很喜歡！」而在第2季裡，鄭智安將直面自己的過去，克服重重難關，逐步蛻變成真正的致命殺手，其緊張刺激的劇情，相信定能掀起新一波追劇熱潮！

日本人氣演員岡田將生、玄理驚喜加盟。（《殺人者的購物中心２》劇照）