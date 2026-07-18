奧德賽｜路蘭親證謝絕智能電話　放工後冇電腦︰給我獨立思考時間

「Do姐」鄭裕玲早前獲電影公司邀請，飛往英國倫敦為荷里活神級導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的史詩新片《奧德賽》（The Odyssey）進行海外專訪。今次訪問陣容極其豪華，Do姐一口氣訪問了導演基斯杜化路蘭，以及戲中多位巨星主角，包括麥迪文（Matt Damon）、安妮·夏菲維（Anne Hathaway）、湯賀蘭（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）等多位重量級演員。專訪中，眾星大談拍攝這部全IMAX拍攝巨作的艱辛與趣事，更揭開了路蘭導演鮮為人知的獨特工作習慣！

荷里活神級導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的史詩新片《奧德賽》（The Odyssey）現已上映。（《奧德賽》電影海報）

Do姐獲邀到倫敦訪問《奧德賽》導演路蘭及一眾演員。（《The Do Show》影片截圖）

路蘭承認不用智能手機

《奧德賽》被路蘭形容為「至今最具野心之作」。在接受Do姐訪問時，路蘭透露戲中一幕風暴中船員被海浪沖走的驚險畫面，堅持不用CG特效，而是由特技演員反覆親身上陣嘗試才成功拍出。

路蘭透露《奧德賽》中，有一幕風暴中船員被海浪沖走的驚險畫面，堅持不用CG特效，而是由特技演員反覆親身上陣嘗試才成功拍出。（《The Do Show》影片截圖）

當Do姐問到現代人機不離手，路蘭如何尋找靈感時，他笑言自己至今仍不使用智能手機：「我只有一部放在辦公室的舊桌上電腦。當我離開辦公室時，身上是沒有電腦的。這給了我獨立思考的時間。現代社會過度連結，我們反而失去了與自己相處的時間。」路蘭更特別向香港影迷問好，直言非常熱愛香港這個地方，並希望大家會喜歡這部作品。

路蘭笑言自己至今仍不使用智能手機：「我只有一部放在辦公室的舊桌上電腦。當我離開辦公室時，身上是沒有電腦的。」（《The Do Show》影片截圖）

路蘭笑言自己至今仍不使用智能手機：「我只有一部放在辦公室的舊桌上電腦。當我離開辦公室時，身上是沒有電腦的。」（《The Do Show》影片截圖）

麥迪文爆料：看劇本時有人在門外等！

再度與路蘭合作的麥迪文，向Do姐證實了行內流傳「路蘭對劇本極度保密」的傳聞。麥迪文透露當年參演《星際啟示錄》（Interstellar）時，他正在德國拍戲，路蘭竟安排一名年輕助理親自坐飛機將劇本手遞給他 。

麥迪文透露路蘭的劇本保密程度甚高，第一次接觸《星際啟示錄》劇本時，其助理在門外守候了一整天。直到他收工並在房間看完劇本，再立刻把劇本收回帶走，因為劇本絕不能離開助理的視線。（《The Do Show》影片截圖）

「那時候已經很晚，我說我明早5點要開工需要睡覺，那個助理竟然說：『好，那我等。』麥迪文笑說，該助理在門外守候了一整天，直到他收工並在房間看完劇本，再立刻把劇本收回帶走，因為劇本絕不能離開助理的視線。麥迪文又提到，由於全片以IMAX拍攝，加上要在冰島、西西里等險要荒野實景拍攝，過程就如一次野外探險，他甚至要穿著草鞋登山，雖然期間可換上波鞋，但過程也極為艱辛。

安妮夏菲維透露「路蘭式片場」的高效運作是甚麼一回事。（《The Do Show》影片截圖）

安妮夏菲維披露「路蘭式片場」：早上7點全員準時就位

在戲中飾演母子的安妮夏菲維與湯賀蘭，在戲外一見如故。湯賀蘭表示，自己從路蘭身上學到很多，最佩服對方的野心以及對團隊的信任：「在路蘭的世界，沒有『不可能』這三個字。」

安妮夏菲維在戲中要化老妝，全臉都是一種特製膠水。（《The Do Show》影片截圖）

安妮夏菲維則向Do姐透露「路蘭式片場」的高效運作：「我們清晨4點或4點半就要起床化妝，7點正，宮殿裡好幾百位演員和工作人員，必須站在自己的位置上就位，7點05分正式開拍，節奏非常緊湊。」由於IMAX的超高清鏡頭會捕捉到所有面部細節，安妮笑稱全組演員幾乎「不化妝」或僅化極薄的透明底妝 。

辛蒂亞首演「智慧女神」深感震撼，跟群星都向影迷作同一呼籲︰「進戲院重拾對電影的信仰。」（《The Do Show》影片截圖）

辛蒂亞首演「智慧女神」︰進戲院重拾對電影的信仰

首次參演路蘭電影並飾演「雅典娜」女神的辛蒂亞（Zendaya）直言，路蘭的片場規模龐大得令人感到敬畏 ；另一女星莎曼沙摩頓（Samantha Morton）則憑精湛演出在內部試映中獲得全場起立鼓掌。當被問到想給香港觀眾留下什麼訊息時，她感性表示：「希望這部電影能讓大家重拾對電影（戲院體驗）的信仰，這是一生只有一次的影院體驗。」