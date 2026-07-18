夜王｜劇本集有未曝光情節 吳煒倫發掘「BB」林熙彤負責排版

《夜王》導演吳煒倫及編劇何妙祺，今日（18/7）出《夜王》相集新書簽名會，兩位多年來以讀者身份入場，今屆可以作者身份參與，尤其興奮。



簽名會一早便有讀者排隊，排頭位的Fiona來自河南鄭州，17歲的她未有機會入場睇導演版，所以對劇本集特別有興趣。導演吳煒倫對讀書的熱情深感高興：「之前聽聞書展愈來愈少人，但今日睇都相當多人，好熱鬧。」

吳煒倫得悉編本集曾成為書店的銷量冠軍。「好開心原來仲有咁多人鍾意睇字。」（葉志明 攝）

吳煒倫講到今次劇本集銷售，起初先在百老匯戲院賣，但好快已賣晒要補貨，後來又成為書店的銷量冠軍。「好開心原來仲有咁多人鍾意睇字。」編劇何妙祺都奇怪香港人咁鍾意睇劇本集：「因為劇本唔係畀一般讀者睇，如果有興趣學做編劇，將來出埋DVD，大家可以拎住劇本睇住DVD，學到原來一場戲係咁拍出嚟，一場戲係咁寫。」

編劇何妙祺建議有興趣學做編劇的朋友，將來出埋DVD，大家可以拎住劇本睇住DVD，學到原來一場戲係咁拍出嚟，一場戲係咁寫。（葉志明 攝）

至於劇照集，今次是由《夜王》入面飾演BB的Hazel林熙彤負責排版設計。兩位都對書中的排版好滿意。何妙祺：「排版好有心思，我係睇完個排版令我有想法配咩文字。」

Hazel的技能，原來是拍完《夜王》後，由導演吳煒倫發現。「佢當時開咗個小型相展，現場又見到幾本書，都係佢自己搞，其中一本係大學畢業功課，講九龍城，由訪問、相、文字到排版都一手一腳搞，我話呢本書係直頭可以拎去出版，所以到決定做《夜王》相集就諗起佢。」談回電影合作，兩位連同陳慶嘉，今次合作得非常愉快，並透露好快會再有合作，大家密切留意。

排頭位的Fiona來自河南鄭州，17歲的她未有機會入場睇導演版，所以對劇本集特別有興趣。（葉志明 攝）

現場好熱鬧！（葉志明 攝）

現場好熱鬧！（葉志明 攝）