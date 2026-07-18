八個女人一台戲｜又一都市傳說上畫　拖足8年特別場突發開賣

由關錦鵬執導、鄭秀文、梁詠琪、白百何、趙雅芝等主演的電影《八個女人一台戲》，早於2018年已經煞科，同年10月在第23屆釜山國際電影節盛大首映，2019年3月在第43屆香港國際電影節公映兩場，但至今拖足8年一直未正式上映，更被外界視為香港電影「都市傳說」之一。不過今日（18日）《八個女人一台戲》特別場次突然開賣，令一眾影迷十分期待！

《八個女人一台戲》拖足8年一直未正式上映，更被外界視為香港電影「都市傳說」之一。（電影海報）

《八個女人一台戲》「都市傳說」破滅 突發開賣特別場

高先電影院公布消息：「突發！《八個女人一台戲》FIRST NIGHT NERVES 特別場次開賣！✨ 金像名導 關錦鵬 睽違多年女性經典力作✨集結華語影壇最頂級的神級演員陣容，戲裡戲外，針鋒相對！故事聚焦舞台劇首演前的七日綵排，逐步揭開兩大女主角台上台下的恩怨情仇，拉開錯綜複雜的人際關係。」今次開賣的特別場次將有5場，於7月25-29日每日一場，網民紛紛留言表示支持！

今日（18日）《八個女人一台戲》特別場次突然開賣，令一眾影迷十分期待！（Facebook@Golden Scene Cinema 高先電影院）

《八個女人一台戲》戲中戲拆解女性勾心鬥角 鄭秀文梁詠琪宿敵對決

《八個女人一台戲》講述鄭秀文飾演的袁秀靈是長久隱退的舞台天后，決定在其不忠的丈夫離世後再度復出，與宿敵梁詠琪飾演的何玉紋，多年後合作出演話劇《一世人兩姐妹》。飾演導演的甘國亮、班主趙雅芝及周嘉怡飾演的玉紋助理，一直想盡辦法令二人和好，卻苦無成效。劇情圍繞飾演兩姐妹的鄭秀文和梁詠琪的恩怨情仇，並以香港大會堂作背景，既拍出一份香港情懷，也藉戲中戲的單打對白，演化成疑幻似真的真心話。電影雖為合拍作，但全程均在香港拍攝，更搭建出一個一比一的香港大會堂景。

電影會以戲中戲形式，拆解一眾女人的心結。

關錦鵬導演率主演亮相釜山紅地氈 一比一還原香港大會堂集體回憶

電影在第23屆釜山國際電影節上作盛大首映時，關錦鵬導演率領四位女主角鄭秀文、梁詠琪、白百何及趙雅芝盛裝出席紅地氈，當時關錦鵬導演表示：「香港大會堂是幾代人的集體回憶，某程度是我們成長生活的一部份，今次能夠用到大會堂，而且得到大會堂很大的協助，去幫我們完成電影，我真的覺得很感恩。」更強調：「我常說香港是唯一一個城市，就算把我弄盲，我也可以摸著出門落電梯走。」