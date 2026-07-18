陳欣健出半自傳　感激許冠文鼓勵轉行：佢話過如果冇嘢撈養我一世

陳欣健在今年書展推出半自傳作品《我的風雲往事》，今日（18/7）在會展舉行記者會，請到好友許冠文做嘉賓，劉天蘭做主持，出席的嘉賓更有楊受成博士、向華強先生、樂易玲小姐等重量級人物。

陳欣健在今年書展推出半自傳作品《我的風雲往事》，今日（18/7）在會展舉行記者會，請到好友許冠文做嘉賓，劉天蘭做主持。（葉志明 攝）

向華強先生。（葉志明 攝）

許冠文、楊受成博士。（葉志明 攝）

樂易玲小姐。（葉志明 攝）

葉子楣。（葉志明 攝）

陳欣健新書發布會。（葉志明 攝）

陳欣健新書發布會。（葉志明 攝）

記者會前，陳欣健跟許冠文及汪明荃見記者，原來當年陳欣健由警界轉投娛樂界，都跟同是喇沙同學許冠文有莫大關係。許冠文：「有一晚佢去我屋企食飯，話冇興趣再做警察，想轉做娛樂圈得唔得？基本上佢個人又浪漫又感性，同警察要求邏輯與紀律完全唔夾。所以我大膽講話人生就是要追隨自己嘅快樂。」

陳欣健多謝許冠文支持自己轉到娛樂圈發展，更揚言如果到時對方冇嘢做，就由佢養。（葉志明 攝）

許冠文支持陳欣健到娛樂圈發展並非得把口，更揚言如果到時對方冇嘢做，就由佢養。陳欣健：「佢話過如果有日我冇嘢撈，我養你一世，佢真係做得到，我冇嘢撈時佢搵咗我拍《神探朱古力》同《新半斤八兩》。」

陳欣健請來汪明荃及許冠文，出席新書發布會。（葉志明 攝）

許冠文支持陳欣健到娛樂圈發展。（葉志明 攝）

更揚言如果到時對方冇嘢做，就由佢養。（葉志明 攝）

Liza姐由梁舜燕介紹下認識陳欣健，更一齊組過Band，當時陳欣健一見阿姐已被迷倒。「邊個望到阿姐唔心動，但佢值得擁有一個比我更好嘅男人。佢工作好專業，唯一唔好係唔鍾意玩同唔識玩，我就好鍾意玩，否則一早就起埋一齊啦！」Liza姐都大讚對方：「佢做嘢好穩陣，學識好淵博，好多後生女都好仰慕佢。」

Liza姐由梁舜燕介紹下認識陳欣健，更一齊組過Band，當時陳欣健一見阿姐已被迷倒。（葉志明 攝）

Liza姐大讚陳欣健。（葉志明 攝）

今次自傳只寫到1976年，離開警隊為止，開始進入娛樂圈的往事未有提及，不過陳欣健坦言未必會寫下集。「我唔想消費朋友，同埋娛樂圈已經好多假新聞，我想圍護朋友，大家欣賞藝人的品格。」