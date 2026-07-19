施南生逝世｜劉天蘭慨嘆上天無情　「佢係好代表香港優秀的一面」

陳欣健在今年書展推出自傳作品《我的風雲往事》，昨日（18/7）在會展舉行發佈會，並請到好友許冠文及汪明荃，在發布會前見記者，而發佈會更由好友劉天蘭（Tina）擔任。原來今次陳欣健出書，都跟Tina關係密切，今次擔任主持更是一份緣份的承諾。

劉天蘭跟陳欣健相識49年，13年前自己出自傳，陳欣健當主持，今次對方出自傳，Tina二話不說同樣擔任主持。（葉志明 攝）

跟陳欣健兄妹相稱 劉天蘭︰呢本自傳我都有功勞

據劉天蘭回想，自己跟陳欣健相識近49年，更稱呼對方做哥哥。而13年前，Tina自己出自傳《原來天蘭》，當年也是找陳欣健做發佈會主持，所以來到今天對方出自傳，自己二話不說要幫手做主持。劉天蘭︰「佢出呢本自傳，我都有功勞。當年佢正正睇完我本自傳，覺得好好睇，我都積極鼓勵佢︰『你又出吖，你啲文筆咁好都冇人知。』事隔多年都未見有動靜，期間我諗都有催促佢5、6次，終於今日正式出版，所以我特別開心。」Tina最後更參與自傳的排版及設計顧問工作。

資深電影人施南生，因細菌感染引發多重器官衰竭，於7月13日在養和醫院安詳辭世，享年75歲。（官方圖片）

劉天蘭不捨施南生離世 「咁優秀嘅人點解唔可以更加長壽呢？」

數日前，劉天蘭的另一好友施南生離世，對於這位摯友Tina都慨嘆︰「這位大姐姐咁優秀，又做得又玩得，我係唔開心上天呢個造物者，咁優秀嘅人點解唔可以更加長壽呢？係好唔捨得。佢係女性典範，一個香港人的典範，那個世代、成長，走過嘅75年，係好代表香港優秀的一面。」

劉天蘭慨嘆好友施南生未能長壽一點，而在對方在院期間，Tina亦送上自製的茶葉蛋，「我知佢鍾意食。」（葉志明 攝）

在施南生在院的最後階段，劉天蘭都有前往探望，而當離世後，坦言自己這數天的情緒都仍受影響。「我同佢相識了40多年，徐克拍《鬼馬智多星》，我做副導演，我同佢係咁樣認識。佢同徐克，徐克又同岑建勳係好兄弟，我哋周時都喺埋一齊，當年都一齊去康城影展，呢啲章回我唔會忘記。」問到在施南生病重期間，可有需要替她安排甚麼事情？「我又冇幫佢處理甚麼，係有通過電話，亦自動送上自製嘅茶葉蛋畀佢，因為知佢鍾意食。」至於其身後事宜，劉天蘭都一直等通知，有甚麼需要幫忙隨時候命。