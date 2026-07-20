復仇者聯盟5｜元祖X教授磁力王亮相　「美隊」史提芬再拿雷神之鎚

全球期待的《復仇者聯盟5：末日崛起》（Avengers: Doomsday），鐵定在今年12月18日上映，而就在上畫前五個月的今晚（20/7），迎來首條預告，全片長2分25秒。畫面一來就見到X教授主理的變種人學校（Xavier's School for Gifted Youngsters）的招牌被遺棄在地上，鏡頭一轉，元祖的「X教授」及「磁力王」在幕前亮相，X-Men正式歸隊MCU。而最關鍵，是前「美隊」，基斯伊雲斯飾演的史提芬羅傑斯（Steve Rogers）都正式歸隊。

《復仇者聯盟5：末日崛起》（Avengers: Doomsday）香港版海報。（官方圖片）

X-Men的成員紛紛加入今集復仇者，更包括元祖的「X教授」及「磁力王」。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

X-Men的成員紛紛加入今集復仇者，更包括元祖的「X教授」及「磁力王」。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

X-Men的成員紛紛加入今集復仇者，更包括元祖的「X教授」及「磁力王」。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

羅拔唐尼飾演的未日博士，亦以正面示人。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

「雷神」以戰斧奮力一劈。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

末日博士都只需輕鬆迎戰，足見實力懸殊。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

各路英雄逐一亮相

在預告中，除了一眾X-Men成員，還有很多英雄亮相，當中包括「神奇4俠」、女黑豹、蟻俠、新任美國隊長、黑寡婦、尚氣等、當然還有元祖復仇者成員雷神。每位一出場都令人興奮，各人的力量正凝聚起來。而雷神在片中亦擔任領隊一樣，跟大家解說集齊眾人的原因，更憶述上一代復仇者聯盟的抗戰情況。

女黑豹。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

好耐冇見的尚氣。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

瓦干達一眾英雄跟神奇4俠見面。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

X-Men的鐳射眼。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

前「美隊」史提芬羅傑斯回歸

全片焦點，要數前「美國隊長」史提芬羅傑斯（Steve Rogers）的出場，早在之前的彩蛋預告，官方已向大家公布史提芬羅傑斯的回歸，尤其當雷神將手上的鎚交給對方時，更叫人亢奮。這位前「美隊」，在今集不會披上美國隊長戰袍或使用盾牌，而是直接以其本名「Steve Rogers」的個人身份回歸參戰，去迎戰末日博士。

「雷神」驚訝地見到老朋友。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

雷神之鎚更如返到主人手上，飛到史提芬羅傑斯手中。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

雷神之鎚更如返到主人手上，飛到史提芬羅傑斯手中。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

其實史提芬羅傑斯在MCU中，早有兩次舉起雷神之鎚的經驗，分別在《復仇者聯盟2︰奧創紀元》的「舉鎚大挑戰」上，美隊就曾令鎚子稍微晃動一下，但當時他選擇放低，以顧及雷神索爾的面子。去到《復仇者聯盟：終局之戰》，「美國隊長」為了對抗魁隆（Thanos），成功舉起雷神之鎚，並利用它召喚閃電痛擊對方。其實要舉起雷神之鎚，條件不在於力氣，而是取決於內心與品格，根據奧丁施下的魔法，要內心純潔與正直，具備無私、正義、善良且勇敢的靈魂，才可獲得神鎚的認可。