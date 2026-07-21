奧德賽｜「獨眼巨人」並非特效　希臘洞穴內打造60呎機關扯線人偶

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey），於上周四（16日）隆重上映。路蘭將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話搬上大銀幕，全片除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝。片中「獨眼巨人」及漩渦的橋段，竟然不靠CGI（電腦特效），震撼大批網民！

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）全球上映勢如破竹，首周票房預計達2.57億美元（約20億港元），寫下路蘭導演生涯最佳開片紀錄。（《奧德賽》電影海報）

洞穴中打造60 呎「獨眼巨人」巨型機關人偶

片中奧德修斯與同伴們面對「獨眼巨人」波利菲莫斯（Polyphemus）的橋段絕對不是CGI，麥迪文在Podcast節目《Good Hang》中透露，路蘭為了追求真實感，劇組直接前往希臘真實洞穴拍攝，並在洞穴內搭建大型實體裝置來呈現「獨眼巨人」的模樣。這個高大60 呎的機關人偶，結合機械特效與扯線木偶技術，讓演員在拍攝時能夠面對一個真實的「巨人」。而巨人的近鏡畫面，就由資深演員Bill Irwin飾演及在現場負責聲音與操控來增加真實感。

路蘭為了追求真實感，劇組直接前往希臘真實洞穴拍攝，並在洞穴內搭建大型實體裝置來呈現「獨眼巨人」的模樣。（X）

「獨眼巨人」由資深演員Bill Irwin飾演。（《奧德賽》預告畫面）

自製巨型漩渦

至於在奧德修斯遇上六頭海怪與巨大旋渦海怪（Scylla and Charybdis）時，路蘭採取實景拍攝結合數位特效，麥迪文在訪問中透露，當他和同伴們穿過那條狹窄的水道時，有人駕駛著快艇圍著圓圈打轉，製造出物理水流漩渦，以此為視覺特效團隊提供即時的動態參考。