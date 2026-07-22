Do姐曬與麥迪文合照疑美顏過度　被外國作家嘲國際巨星驚變小白臉

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey），全片除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝，未上映已獲得全球影迷高度關注。鄭裕玲（Do姐）早前遠赴倫敦訪問導演路蘭及一眾演員，事後Do姐在社交平台分享與主角麥迪文（Matt Damon）的合照，不過由於照片似乎美顏過度，而衝出國際引起外國網民熱議。

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）全球上映勢如破竹，首周票房預計達2.57億美元（約20億港元），寫下路蘭導演生涯最佳開片紀錄。（《奧德賽》電影海報）

鄭裕玲（Do姐）獲邀遠赴倫敦，親自訪問萬眾期待的史詩式鉅作《奧德賽》（The Odyssey）的台前幕後，包括導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及飾演主角奧德修斯（Odysseus）的麥迪文（Matt Damon）。（電影公司提供）

合照疑美顏過度 麥迪文驚變「小白臉」？

Do姐在IG分享了與麥迪文的合照，並留言寫道：「好開心可以同Matt Damon傾吓計，估唔估到我仲同邊個做咗訪問？」不過由於照片疑似美顏過度，令滿臉鬍鬚的型男麥迪文驚變「小白臉」，引起外國網民關注，更有外國作家Meecham Whitson Meriweather轉發，出Post反諷：「Obsessed with this very normal and not at all edited photo of Matt Damon and DoDo Cheng（我真的對這張麥迪文和鄭裕玲非常正常、完全沒有修過圖的合照著迷了。）」

Do姐在IG分享了與麥迪文的合照。（IG/@do_do_cheng）

不過由於照片疑似美顏過度，令滿臉鬍鬚的型男麥迪文驚變「小白臉」，引起外國網民關注，更有外國作家Meecham Whitson Meriweather轉發，出Post反諷。（Threads/@mediumsizemeech）

香港網民護航力撐Do姐

Do姐與麥迪文的合照引起外國網民熱議，有網民表示照片過度使用了美顏濾鏡，導致麥迪文面型收窄，五官不自然低扭曲，更形容多年來位置粗獷外型的麥迪文驚變「小白臉」。有大批香港網民看到帖文後立即發功為Do姐護航，並向外國網民介紹Do姐為香港影后、非常有經驗的演員和電視節目主持人：「Dodo is our baby girl. You don't mess with Hong Kong baby girl. She will photoshop as she please.（Dodo是我們的寶貝女孩。你最好別惹香港的寶貝女孩，她愛怎麼修圖就怎麼修）。」、「Dodo is a very experienced actress and TV host. You watched any HK old movies? She’s in it.（多多是一位非常有經驗的女演員和電視主持人。她曾參演過無數香港電影）」、「She was the Anne Hathaway of our time.（她是我們時代的安妮夏菲維）」。另外，亦有網民搞笑指：「外國人都識Do姐了」、「估唔到do姐係咁樣衝出香港」。

香港網民護航力撐Do姐。（Threads/@mediumsizemeech）