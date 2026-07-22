另一個媽咪｜預告Jump scare極恐怖　網民嚇到跌電話：Ｘ！嚇死！

知名恐怖片製作公司Blumhouse的出品向來低成本高質素，早前上映的《愛你致死不渝》（Obsession）憑出色的恐怖氛圍及新奇情節贏盡口碑。全新恐怖片《另一個媽咪》（Other Mommy）於今日（22日）凌晨正式發布預告，2分14秒的預告因一幕Jump scare而嚇窒大批影迷，隨即在網絡引起熱議。

《另一個媽咪》（Other Mommy）由奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）主演。（電影海報）

《另一個媽咪》由溫子仁監製

由奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）主演的《另一個媽咪》改編自《蒙上你的眼》 (Birdbox) 作者 Josh Malerman 的驚悚小說《Incidents Around the House》，並由《鬼出櫃》 (Boogeyman) 導演 Rob Savage 執導、溫子仁監製。劇情主要講述8歲女孩Bela在家中衣櫃中遇見「另一個媽咪」，而令人不安的是這個「媽咪」竟然與真實的媽咪長得一模一樣，令Bela難分真與假。

奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷首次挑戰恐怖片。（預告畫面）

影迷睇預告嚇到跌電話

預告中「另一個媽咪」扮成真媽咪露出詭異笑容，其後突然消失，再於枱低以四肢扭曲的形態出現，這一幕Jump scare嚇窒大批影迷。有不少人指看預告前並不知道《另一個媽咪》是恐怖片，被這一幕Jump scare嚇到跌電話，隨即引起大批影迷熱烈討論，有人更留言表示：「完全冇諗過預告都有jump scare」、「不知道預告是恐怖片..嚇到我了」、「嚇到我跌電話」、「X！嚇死！！！」。另外，有恐怖片影迷大讚預告：「難得久違有想看的恐怖片了🫣」、「看起來很讚 嚇鼠」、「預告有吸引到我」、「相當有創意的劇情！👍」。

預告中「另一個媽咪」扮成真媽咪露出詭異笑容，其後突然消失，再於枱低以四肢扭曲的形態出現，這一幕Jump scare嚇窒大批影迷。（預告畫面）

笑到你心寒。（預告畫面）

有不少影迷都表示期待電影上映。（預告畫面）