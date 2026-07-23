奧德賽｜路蘭追求極致真實感打造10米木馬　5300套戲服全人手製作

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）首周票房預計達2.57億美元（約20億港元），寫下路蘭導演生涯最佳開片紀錄。路蘭將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話搬上大銀幕，全片除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝。路蘭為了追求極致真實感，戲中的10米木馬、古代長船、五千套希臘戲服都由全人手打造，更堅持要求演員們不能戴假髮或假鬍鬚。

《奧德賽》今日（16日）於香港上映，令大批影迷引頸以待。（《奧德賽》電影海報）

打造10米木馬 動用百人拖拉

路蘭曾於2000年初短暫獲邀執導《木馬屠城》（Troy），當時已經開始思考特洛伊木馬的面貌，而拍攝《奧德賽》時，路蘭將木馬刻意設計成獻給雅典娜的祭品。劇組特別在不同拍攝地點建造多座高大10.6米的木馬，並堅持不能裝輪，更動用過百壯男將木馬拖過特洛伊平原。據知，為了讓木馬在還原視覺真實度中輕量化，內部與外觀結合了木質、特殊硬質模型及發泡膠等複合道具材質。

劇組打造10.6米木馬拍攝。（YouTube畫面）

路蘭為求真實感而不用特效，畫面見到有幾多人就有幾多人。（YouTube畫面）

拍攝時，更動用了百多名壯男拖拉。（YouTube畫面）

為了讓木馬在還原視覺真實度中輕量化，內部與外觀結合了木質、特殊硬質模型及發泡膠等複合道具材質。（YouTube畫面）

遠赴挪威尋找真實古老長船出海拍攝

戲中的大部分時間詳述奧德修斯的海上旅程，路蘭為了拍出真實感，劇組特別在挪威找到符合青銅時代外觀、又能遠洋航行的長船，拍攝時船上一半演員一半專業船員一齊划船。戲中飾演奧德修斯部下的演員們必須真正學習划槳、升起木製帆桁及操帆。另外，整個拍攝過程，劇組到訪過摩洛哥、意大利、希臘、冰島及蘇格蘭，船隊累計航行數千公里。

路蘭為了拍出真實感，劇組特別在挪威找到符合青銅時代外觀、又能遠洋航行的長船。（YouTube畫面）

飾演奧德修斯的麥迪文與專業船員及演員們在穿上準備拍攝。（YouTube畫面）

整個拍攝過程，劇組到訪過摩洛哥、意大利、希臘、冰島及蘇格蘭，船隊累計航行數千公里。（YouTube畫面）

5300套戲服全人手製作

古希臘服飾、武器及配件在《奧德賽》世界觀佔了非常重要的一環，服裝部門總共設計並製作5300套服裝，由175名專業人員親手製作。為了呈現戰爭中的磨損及在被海水侵蝕、氧化的效果，服裝團隊親手將每件盔甲逐一舊化，透過化學氧化處理及真實磨損和實際撞擊來營造真實的痕跡。另外，由於全片使用IMAX菲林攝影機，畫面細致度極高，故劇組需要使用大量天然材質、採用手工織布及天然染料，來避免在鏡頭下露出使用假布料的破綻。

戲中5300套戲服由全人手製作。（《奧德賽》劇照）

為了呈現戰爭中的磨損及在被海水侵蝕、氧化的效果，服裝團隊親手將每件盔甲逐一舊化。（YouTube畫面）

並透過化學氧化處理及真實磨損和實際撞擊來營造真實的痕跡。（YouTube畫面）

路蘭禁止演員戴假髮或假鬍鬚

由於在IMAX菲林攝影機鏡頭下拍攝很容易暴露破綻，路蘭禁止演員戴假髮或假鬍鬚，所以一眾主要演員們在開拍前必須留長頭髮，並由化妝髮型團隊依照角色修剪。髮型設計師Gloria Casny透露髮型設計遇到最大的問題就是狂風暴雨，在路蘭的要求下，大家都慶幸拍攝海上旅程的戲份時，演員們都沒有帶上假髮。另外，飾演奧德修斯的麥迪文（Matt Damon）及飾演米涅勞斯的Jon Bernthal在訪問中透露，為了拍攝《奧德賽》而留了整年的大鬍子。

路蘭禁止演員戴假髮或假鬍鬚。（《奧德賽》劇照）