《哥斯拉》18歲聽障女星Kaylee Hottle死因曝光　陳法拉發文悼念

曾參演電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）及續集的年輕演員Kaylee Hottle，日前不幸在一場車禍中離世，終年18歲，離世消息震驚荷里活。

Kaylee Hottle不幸遇上車禍離世，年僅18歲。（Getty Images）

Kaylee Hottle死因曝光

外媒報道，據馬里蘭州的執法部門透露，事發時Kaylee正與另一乘客乘坐一輛房車，該車突然偏離道路並高速撞入溝渠。當時Kaylee被即時送往醫院，可惜在送院送院期間傷重不治，19歲男司機及另一乘客則沒有受傷，意外起因或涉及超速駕駛。當地法醫事務所初步檢驗後，指Kaylee因「多處鈍器傷」而死亡，目前事件被定為意外事故。

曾與Kaylee在《哥斯拉大戰金剛》續集中合作的陳法拉，得悉Kaylee離世的消息後，在IG分享合照發文悼念。（IG圖片）

曾與Kaylee在《哥斯拉大戰金剛》續集中合作的陳法拉，得悉Kaylee離世的消息後，在IG分享合照，並悲痛發文表示：「姬莉永遠都是世人心目中善良、聰明、才華橫溢且年輕美麗的女生。」另外，奧斯卡史上首位聾啞影后Marlee Matlin亦在IG分享合照留言致哀：「得知可愛的Kaylee Hottle離世，我感到無比痛心。願她的美麗與才華成為永恆的記憶。去年能與Kaylee相識，我深感榮幸。」