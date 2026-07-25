奧德賽｜路蘭與20演員塞進木馬拍出窒息感　麥迪文指過程極艱辛

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）上映後大獲好評，全片除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝。戲中的「獨眼巨人」、10.6米木馬、人變豬等經典場景，全沒有用上CGI，近日麥迪文受訪時透露了20個士兵塞進木馬中的一幕是如何拍攝的。

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）上映後大獲好評。（《奧德賽》劇照）

劇組打造10.6米木馬拍攝。（YouTube畫面）

路蘭與20演員塞進木馬拍出窒息感

電影開場沒多久，10米高的木馬被遺棄在海邊，木馬半身陷入海中，路蘭受訪時曾透露這個木馬沉入沙灘的畫面，已經在他腦中存了20年。今次路蘭在戲中呈現了藏身木馬中的士兵面臨的擠擁畫面，令人驚訝的是，路蘭與扛著IMAX攝影機的攝影師跟20演員塞進木馬裡面進行拍攝，將窒息感真實地拍出來。

劇組特別在不同拍攝地點建造多座高大10.6米的木馬，並堅持不能裝輪，更動用過百壯男將木馬拖過特洛伊平原。（《奧德賽》劇照）

路蘭受訪時曾透露這個木馬沉入沙灘的畫面，已經在他腦中存了20年。（《奧德賽》劇照）

麥迪文大讚Jon Bernthal半身浸冰水專業

飾演主角奧德修斯的麥迪文（Matt Damon）早前接受Seth Meyers訪問時，詳細談及了在木馬中拍攝的過程。麥迪文指拍攝前曾問到路蘭將會如何拍攝這一幕，而路蘭當時竟然回答：「唔知啊，我哋全部塞入去再睇吓點。」麥迪文形容拍攝的情況完全呈現了演員們拍攝時的感受：「那種幽閉恐懼的感覺，完全是在現場自然形成。」

路蘭與20演員塞進木馬拍出窒息感。（《奧德賽》畫面）

另外，麥迪文亦提到飾演米涅勞斯的Jon Bernthal在拍攝時有半身浸在海水中，原本以為海水會是和暖的，但進行拍攝期間海水溫度下降，令Jon在整個拍攝過程中浸在冰水中。為了堅持拍攝，Jon只能靠意志力撐過來，就連路蘭都忍不住多次慰問Jon能否繼續下去。對於Jon的專業態度，麥迪文亦大感讚歎，更表示《奧德賽》是自己從影以來拍過最辛苦的電影。