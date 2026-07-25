浪花男女｜魏浚笙邀粉絲客串「唾罵」自己　周漢寧唔鬥靚仔騷肥髀

電影《浪花男女》將於8月上映，今日（24/7）在淺水灣舉行《Beach Club DJ Cantonpop Party》，演員魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）、朱鑑然及周漢寧均有出席。

魏浚笙邀請粉絲參與拍攝，還有機會唾罵偶像，機會難得。（許育民 攝）

朱鑑然在戲中飾演Wakesurf界男神，Joe神。（許育民 攝）

原來活動舉行地點是電影其中一個取景地，而當日Jeffrey更找來自己一班粉絲當臨時演員，但由於劇情中，朱鑑然是Wakesurf衝浪界的男神Joe神，擁有不少粉絲，而Jeffrey在這場戲要當眾質詢他，於是反被粉絲圍攻。朱鑑然︰「他們的支持者非常熱情，表現好激動，在鏡頭前係用力演活唾罵呢個行徑，試問粉絲們有咩機會可以唾罵自己偶像，呢個係用另一種方式去表達愛。」

周漢寧笑言面對幾位美男美女，索性放棄露肥髀示人。（許育民 攝）

Renci表示如果票房有8000萬，要邀請觀眾玩雙人Wakesurf。（許育民 攝）

活動上四位都有Wakesurf的靚仔造型做背景，不過周漢寧的「自我放棄」造型就引起熱議。Jeffrey︰「我初初第一次睇，以為係馮導嚟（馮志強）？」周漢寧急急力讚馮導靚仔過自己好多，至於點解揀呢張做海報，他就有另一番見解。「我有揀過，但冇乜得點畀我揀。我有諗同型男美女拍嘢，都係選擇放棄啦，盡情食嘢，大家見到我對髀。」呢個時候，Renci苦口婆心地說︰「唔係吖，都揀得幾好，而家係有高低起伏感覺。」周漢寧︰「我係伏？」

劇情關係，周漢寧在戲中會有著絲襪情節，他表示有在家認真學習，冇著爛過一對，所得的秘訣是︰「溫柔，動作慢啲，你要有愛。」問到會否以著絲襪做票房達標派福利？Jeffrey搶答︰「冇所謂啦，票房5蚊都表演啦。」只係周漢寧覺得太唔矜貴︰「500啦！」

《浪花男女》四位演員，包括楊偲泳、朱鑑然、魏浚笙及周漢寧。（許育民 攝）

至於其他人的福利指標也不遑多讓。Jeffrey︰「票房到300萬，要在場所有人一齊飲水，一支水飲晒去！如果8000萬會上半身赤裸周街派傳單。再由我包遊艇開船P，所有嘢包晒！」朱鑑然︰「100萬會表演抱粉絲（戲中有公主抱起麗英），8000萬就抽8個粉絲一齊去Wakesurf。」Renci亦表示8000萬就跟觀眾玩雙人Wakesurf。