奧德賽｜演員大爆路蘭片場禁忌　新增禁著UGG鞋︰破壞拍攝氛圍

金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導史詩式大片《奧德賽》（The Odyssey），在全球上畫以來叫好叫座，開畫至今全球票房累計3.4億美元（約26.4億港元）。早前，演員們麥迪文（Matt Damon）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），分別在受訪時披露路蘭導演在片場的奇怪禁忌，除了一直已知的禁用手機和不准吸煙，最新一項是禁止所有人員穿著UGG品牌的毛毛雪靴。而日前他接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）晨早節目訪問，回應「指控」也大方承認。

麥迪文（Matt Damon）在電影《奧德賽》中擔任主角，努力帶一眾手足回家。（《奧德賽》劇照）

路蘭在CBS晨早新聞節目中，回應不准演員在片場穿UGG雪靴的原因。（影片截圖）

穿UGG雪靴成大忌

早前大住個肚仍不忘為《奧德賽》宣傳的安妮夏菲維，跟麥迪文及羅拔柏迪臣分享拍攝趣事，期間講到基斯杜化路蘭在拍戲期間有很多禁忌，包括之前大家都知的不准使用手提電話，以及片場沒有安排椅子供大家坐，這個連他個人都不例外。而安妮夏菲維更爆出一項新增禁忌︰「你不可以穿UGG雪靴。」當時她穿上UGG雪靴到片場，然後路蘭低頭看了一眼，便說︰「不行！」

安妮夏菲維都曾在Do姐訪問，透露「路蘭式片場」的高效運作是甚麼一回事。（《The Do Show》影片截圖）

UGG毛毛Boots曾是大熱，亦被諷為最醜之鞋，不過幾路蘭一講，必再掀起話題。（UGG官方圖片）

這刻，麥迪文都接力爆料︰「諾蘭超討厭演員穿UGG，認為它象徵過於舒適、安逸的氛圍，跟片場該有的創作狀態格格不入。他討厭UGG，大概比討厭任何東西都多。」羅拔柏迪臣同時亦指出，拍攝現場禁止吸煙和攜帶水樽，他就試過穿著拖鞋步行45分鐘，從山腳走到海拔1000英尺的山頂堡壘拍戲。

路蘭打趣地以「就似有人在鏡頭外吃一包薯片」來比喻，不准演員在片場穿UGG雪靴的原因。（影片截圖）

諾蘭亦強調，拍戲最關鍵是要打造一個徹底與現實隔絕的空間。（影片截圖）

「片場是創造一個屬於電影的『平行世界』」

對於演員的爆料，路蘭隨後在訪問中都冇否認。原來UGG雪靴對他來說是代表舒適，亦是現代生活的象徵，「它們會很奇怪地讓大家瞬間跳出電影世界，回到現實。」他又指，當見到一眾工作人員正搬運攝影機、收音咪時，這對鞋跟大家為創作而拼命的拍攝氛圍，有種格格不入。他更打趣地以「就似有人在鏡頭外吃一包薯片」來比喻。

諾蘭亦強調拍戲最關鍵是要打造一個徹底與現實隔絕的空間。「在片場，我們正試著創造一個屬於電影的『平行世界』。」而手機和UGG雪靴，正是會令演員一瞬間跳出電影世界和分心。不過路蘭在訪問中也澄清︰「UGG很好，我沒有討厭它。」只是不希望在自己的片場出現。