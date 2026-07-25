拍住上｜陳詠燊喊住睇許冠傑力撐片　張蚊仲有選過Sam's Angels

電影收得會有續集，展覽受歡迎一樣可以有延續。大館繼去年邀請到導演陳詠燊做策展人，舉行《光影邊緣—香港電影的臥底世界》，獲我空前成功。今年再接再勵，繼續由陳詠燊策展，再找來著名美術指導張蚊參與，製作出全新的展覽《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》，展現不同時代香港電影人在鏡頭前後並肩作戰的深厚情誼與默契。《香港01》就找來兩位靈魂人物陳詠燊及張蚊進行專訪，講講今次電影拍攝以外點樣「拍住上」。



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陳詠燊服裝︰ CLUB MONACO

陳詠燊找來著名美術指導張蚊，今年製作大館的展覽《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》，展現不同時代香港電影人在鏡頭前後並肩作戰的深厚情誼與默契。（葉志明 攝）

陳詠燊找來著名美術指導張蚊，今年製作大館的展覽《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》，展現不同時代香港電影人在鏡頭前後並肩作戰的深厚情誼與默契。（葉志明 攝）

今次展覽透過多齣經典「拍檔」電影，回顧幕前幕後多段意義深遠、成果豐碩的合作故事。當中包括60年代的《黑玫瑰》，80年代《最佳拍檔》帶出的精英主義，90年代《縱橫四海》的浪漫至上，《警察故事III超級警察》的文化共融，《特警新人類》的世代交替。去到2000年代有《寶貝計劃》的人性考驗，10年代《盲探》的策略夥伴；直到近年《臨時劫案》，道出異路同途的命題。

《拍住上》展覽有代表60年代，以及《92黑玫瑰對黑玫瑰》中，玫瑰莊的機關。（葉志明 攝）

拍住上，互相啟發是重點

上年的展覽大獲好評，身為策展人的陳詠燊當然有想過如果有「續集」，可以搞乜？結果去到今年1月收到大館通知再接再勵，於是自己也立即埋班，定下新題目。陳詠燊︰「的確到1月才正式諗到這個主題，我一直想觀眾要得到咩先會更開心，可以拎到一啲咩能量走？最後決定做拍檔電影，帶出香港人的互信互撐。」

主題是「拍住上」，主創方面當然都要應題，所以今次有埋張蚊。在片場上，美指會按導演要求創作，來到展覽，兩位又如何配合？張蚊︰「就算是在電影片場，我哋合作關係都唔係要滿足導演，連同攝影師等，大家在片場是互相啟發，目標是令作品昇華，所以今次過程亦一樣，令件事更加好。」

《最佳拍檔》系列入面的測謊機，想講，陳詠燊同張蚊都幾好戲。（葉志明 攝）

自製框框限制自己 「唔想只做一個打卡場」

今次展覽都是以8套電影為主題，為令件事更好玩，陳詠燊在創作上加上不少框架畀自己，要在有限制之下製作出無限的啟發。「首先8套戲我要求是跨好多年代，所以就算最光輝的8、90年代，都是只能揀最有代表性的一、兩部，其次一定要是那個年代拍攝的時裝片，由那個年頭拍出那個年代的作品，所以團隊好想加入《九龍城寨之圍城》都被我拒絕，因為這是2020年代拍80年代。」有這麼多制肘，不是自討苦吃，而是準確地要帶出主題。「我唔想只係一個打卡場，我要求Story Telling，借今次展覽講香港電影60年團隊的演變。香港電影人點睇英雄主義？點睇拍檔？」

雖然陳詠燊與張蚊都經歷多次合作，但工作起來總會有爭拗，這亦是做拍檔必備的。而今次最大爭議是來自展出的電單車。張蚊︰「我最初是反對，周街都有電單車有咩特別？但佢堅持，還加上彈孔，有支機關槍等，後來展覽開始至今，最多人覺得好玩就是部電單車。因為呢個世界，冇電單車牌係多過有電單車牌的人。」陳詠燊就是其中一個︰「上日一家三口嚟到，都係喺電單車度玩咗好耐。起初仲有打算加埋風鼓，令大家拍片時頭髮版吹起，但原來要令頭髮吹起，風力都要好大，操作時會好嘈，最終告吹了。」

令張蚊感意外，是最多人覺得部電單車好玩。「因為呢個世界，冇電單車牌係多過有電單車牌的人。」（官方圖片）

直昇機及兩個機械人最艱鉅

至於今次展覽，製作上最艱鉅的，張蚊首選是直昇機及兩個機械人。「直昇機原先想買部二手回來，但香港冇想要的款色，外國運費又好貴，於是最終決定都在香港由零造起。至於點解選用銀色，而不跟足戲中的原色，這是跟整個環境的氛圍配合。」另外《最佳拍檔》及《特警新人類》的機械人，又是另一難題。「機械人不是100%跟足電影，因為起初只跟從影片作參考，很多鏡頭都好快不清楚，故要作出改動，再者，要令機械人出來效果霸氣一點，設計上也要花點時間。」

今次展覽，製作上最艱鉅的，張蚊首選是直昇機及兩個機械人。（葉志明 攝）

要展現《最佳拍檔》系列及《特警新人類》系列的機械人，又是另一難題。張蚊︰「機械人不是100%跟足電影，因為起初只跟從影片作參考，很多鏡頭都好快不清楚，故要作出改動。」（許育民 攝）

永遠係 最佳拍檔

只要你是資深電影迷，聽到「拍住上」呢三個字，一定會聯想到許冠傑、麥嘉主演的《最佳拍檔》，更何況許冠傑是陳詠燊由細到大的偶像，所以展覽上必定有《最佳拍檔》系列，而當初團隊更希望可以找到許冠傑拍片做訪問。陳詠燊︰「我諗邊會理我哋吖，即管問下。」結果經旦哥（鄭丹瑞）搭路下，真的聯絡上，不過Sam Hui的確不受訪，但會自己拍片給大會。

而當許冠傑答應拍片後，幾日後就收到該影片。陳詠燊︰「平時收到任何影片，我都會喺手機立即開嚟睇，唯獨呢條片唔得，要等夜晚沖好涼，同太太坐定定一齊睇，一聽到『Hello 大家好呀，我係阿Sam！』已經好感動，到聽埋佢唱《最佳拍檔》我已經忍唔住喊出嚟，好難想像自己偶像，在人生中為自己花一點時間。」

偶像許冠傑親自拍片撐場，令陳詠燊非常感動，第一次睇已經喊晒。（許育民 攝）

去年，當年一眾Sam's Angel一齊去睇許冠傑演唱會，如果當年張蚊入圍，相中就會有佢。（官方圖片）

陳詠燊一直都有看許冠傑的演唱會，而最近一次，二人更有所感應。2023年，電影《飯戲攻心》入圍第41屆香港電影金像獎，其中包括最佳導演，而當年許冠傑演唱會是頒獎禮兩星期前舉行。「嗰次我坐到第一行，Sam派毛巾，我拎上手一睇『命裡有時終須有 命裡無時莫強求』，真係好應景，」

至於張蚊，原來都跟許冠傑有過一個故事。「大家仲記唔記得Sam's Angels，是2004年許冠傑開演唱會，想揀選一班女仔上台演出，當時我在外國讀書未畢業，返香港放假，家姐叫我參加，最後當然落選啦！我當時已經22歲，參加嘅都16、7歲，不過我係好鍾意唱歌嘅。」