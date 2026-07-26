奧德賽｜尊里古查摩從影40年演盡歹角　重逢一幕︰無保留展現脆弱

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey），票房至今全球已達3.4億美元（約26.4億港元）。電影將數千年前，荷馬筆下史詩經典神話搬上大銀幕，多個角色在大家心目中已有一定認識。包括在戲中飾演忠僕歐邁俄斯（Eumaeus）的尊里古查摩（John Leguizamo）。尊里古查摩從影40年，因為拉丁裔身份多演歹角，直至導演基斯杜化路蘭（Christopher Nola）邀請他演這個世紀忠僕角色一刻，他本人還以為對方是否搞錯了甚麼？

尊里古查摩（John Leguizamo）從影40年，因為拉丁裔身份多演歹角，直至導演基斯杜化路蘭（Christopher Nola）邀請他演這個世紀忠僕角色。（John Leguizamo@Facebook圖片）

當導演基斯杜化路蘭邀請自己演這個忠僕角色，尊里古查摩還以為對方是否搞錯了甚麼？（《奧德賽》劇照）

「我是拉丁裔，總是要扮演反派」

尊里古查摩從影40年，經驗豐富，但礙於拉丁裔的面孔，多年來不是演歹角，都是惡形惡相的角色，最為人記得有《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》中，飾演性格暴躁的提伯爾特。去到近年《殺神John Wick》系列，他演的雖不是歹角，但也是撈偏，是一間非法汽車報廢回收廠老闆，亦是黑市汽車維修師。跟John Wick關係要好，處處暗中幫助。連尊自己也說︰「就好像因為我是拉丁裔，總是要扮演反派、侵略者或罪犯角色似的。」

在《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》中，尊里古查摩飾演性格暴躁的提伯爾特。（《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》劇照）

《殺神John Wick》系列中，尊里古查摩演的雖不是歹角，但也是撈偏，是一間非法汽車報廢回收廠老闆，跟John Wick關係要好。（《殺神John Wick》影片截圖）

尊里古查摩早前接受外媒《The Hollywood Reporter》專訪，談到獲基斯杜化路蘭約見，洽談角色時他暗中更有所懷疑。「我們一起吃了兩小時午餐，隨後才邀請我來演這個角色。」本以為要繼續演反派，最後卻獲得一個忠僕角色，滿腦子都是問號，但又不敢問︰「我沒問他，也沒想過這個問題，沒理由在午餐時說︰『喔！，你搞錯了』」不過這個Lunch最令尊深刻是路蘭的坦誠分享︰「他跟我分享自己的生活抱負和所經歷的掙扎，那真是一次美好的分享。這個人如此投入，如此坦誠。」

尊里古查摩演的忠僕歐邁俄斯，是失明的，尊里古查摩每日有12至14小時，是看不見東西。（《奧德賽》劇照）

家中扮盲熟習失明感覺

這個角色，對尊而言有兩大挑戰，就是要扮老人及扮盲。演員都是擅於觀察，老人的行徑他大概都掌握一二，對於盲，他立即想起自己高中的朋友中，有一位失明人士，所以對失明人士的舉動都略懂，餘下來就是要熟習。「我關掉家裡所有的燈，在晚上嘗試從一個地方走到另一個地方，又會四處走動，看看自己會採取哪些措施來保護自己，又怎樣去記住家俱位置及空間。」

尊里古查摩在戲中，也是奧德修斯兒子的師父。（《奧德賽》劇照）

去到現場，尊里古查摩要戴上妝扮用的隱形眼睛，而這副隱形眼鏡戴上後確如盲人生活︰「我每天有12到14個小時是看不見東西，什麼都看不見。我要由人扶去洗手間，然後再扶住返休息位置，吃飯也要被人扶著。」至於化老妝，路蘭不許演員戴假髮，所以一頭黑髮的他，要花了五小時來漂白頭皮，長出新的黑髮，又要花五個小時再漂。

跟奧德修斯久別重逢那幕，尊堪稱是自己從影以來，感覺最強烈的一刻。「那種感覺太強烈，從未在大銀幕上如此毫無保留地展現脆弱。」（John Leguizamo@Facebook圖片）

對於今次演出，尊里古查摩非常滿意，亦有不少感受︰「年輕時喜歡扮演與自己截然不同的角色，覺得這樣才是真正的表演，真正的挑戰。但隨著年齡增長，會發現扮演自己的角色，要挖掘人生經驗那方式，是多麼美好。」歐邁俄斯這角色，經歷長年等待與受辱，就是等主人強勢回歸，所以演到跟奧德修斯久別重逢那幕，尊堪稱是自己從影以來，感覺最強烈的一刻。「那種感覺太強烈，從未在大銀幕上如此毫無保留地展現脆弱。」