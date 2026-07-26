死侍驚喜亂入《復仇者5》宣傳　賴恩高斯寧加盟演「幽靈車神」

年度美國聖地牙哥國際動漫展（San Diego Comic-Con International）現正舉行，漫威片廠宣傳成為焦點。當一眾《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）演員為電影造勢期間，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以「死侍」身份現身亂入，隨即引起網民熱議。

一眾《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）演員在美國聖地牙哥國際動漫展為電影造勢。（IG/@marvel）

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以「死侍」身份現身令影迷大感驚喜，他在觀眾席發問時自稱「Ricky」並正在Cosplay「死侍」：「我有兩個問題要問，第一題是要問保羅活特（Paul Rudd），雷神今天怎沒來？還有他為什麼哭？」暗示《死侍與狼人》中，死侍在 TVA看到的畫面。其後他在表示：「第二個問題是，你們搞這麼大的排場就只為了宣佈一部電影，未免太燒錢了吧。你們何時要開拍啊？」

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以「死侍」身份現身令影迷大感驚喜。（IG/@marvel）

飾演「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）即回答：「早就拍完了兄弟，看看這是什麼場合好嗎？撞到個頭？」賴恩雷諾士即搞笑扮失望說：「我懂了，所以沒有事後的補拍，沒有多餘的高昂預算，沒機會在最後一刻聘用新加入的卡士，是嗎？」然後離開會場。雖然官方未有公布「死侍」將會參演《復仇者聯盟：末日降臨》，但粉絲猜測他將會在電影中現身。

男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）驚喜現身，宣布將會主演《幽靈車神》（Ghost Rider）。（Getty Images）

賴恩高斯寧加盟演「幽靈車神」

另外，男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）驚喜現身，宣布將會主演《幽靈車神》（Ghost Rider）。尼古拉斯基治（Nicolas Cage）曾演過2007年版《幽靈車神》（Ghost Rider）與2011年續集《幽靈車神3D》（Ghost Rider: Spirit of Vengeance），而新版電影將由《死侍與狼人》導演Shawn Levy執導，定檔2028上映。自2022年開始，一直有傳賴恩高斯寧很想飾演這個角色，如今終於落實，不少粉絲都非常期待。