蔡思貝獲周星馳認證最似李小龍女演員　不忿《功夫女足》被偷票房

蔡思貝昨日（25日）她以一身粉紅色打扮出席《Hello Kitty 設計師山口裕子老師簽名會》，與原作者見面，並自爆從小原來是Hello Kitty迷！講到近日與周星馳合作的電影《功夫女足》在內地上映，她坦言演出時絕對豁了出去，完全放下蔡思貝，又透露星爺對自己說：「你係做得最似李小龍嘅一個女演員！」使她受寵若驚，不過對於電影被偷票房一事，她則坦言好不忿。

蔡思貝昨日（25日）她以一身粉紅色打扮出席《Hello Kitty 設計師山口裕子老師簽名會》，與原作者見面。（葉志明攝）

蔡思貝自爆從小已是Hello Kitty迷！（葉志明攝）

她在台下也非常投入，影相拍片。（葉志明攝）

自爆是Hello Kitty迷 見山口裕子真人畫畫如像見證魔法

蔡思貝自言從小已是Hello Kitty迷，以前家中一整個櫃都是Hello Kitty的公仔，又回憶起：「有一個透明玻璃錢罌，好似水晶咁，有個凸咗出嚟嘅Hello Kitty頭，呢個我都好鍾意，因為我覺得好特別，有啲特別嘅日子，我就會喺銀仔上面寫個日期，擺落錢罌度紀念呢一日，睇吓幾時先儲到。」因此當她見到山口裕子老師在面前畫Hello Kitty時，感覺像見證一個魔法發生，非常開心。

蔡思貝透露最愛是元祖著住工人褲的Hello Kitty，指以前家中一整個櫃都是Hello Kitty的公仔，其中一個最有回憶的是透明玻璃錢罌。（葉志明攝）

當蔡思貝見到山口裕子老師在面前畫Hello Kitty時，感覺像見證一個魔法發生，非常開心。（葉志明攝）

蔡思貝與山口裕子老師合照。（葉志明攝）

蔡思貝很開心能獲得山口裕子老師的真跡。（葉志明攝）

為演活《功夫女足》孖八 每晚與李小龍公仔傾偈

近日周星馳執導和編劇的電影《功夫女足》在國內上畫，蔡思貝因「孖八」一角突圍，她坦言為角色豁了出去，完全放低自己：「直程係……冇咗蔡思貝，我嗰時每一日都有一隻李小龍嘅公仔擺咗喺間酒店房度，我每日返工放工返嚟都係同公仔傾偈，我都好想入到星爺要求嗰個狀態，佢想我呈現到好多有幾場打戲都係致敬李小龍嘅情節，我都覺得…嘩！呢個係無上嘅榮幸，首先李小龍係一個好厲害嘅傳奇人物，然後亦都係我自己偶像嘅偶像，星爺嘅偶像，佢將呢個李小龍嘅部份擺咗喺呢個角色度，令到我好感受到佢對呢個角色嘅愛，我唔想辜負佢，我自己真係好努力咁樣希望捉到嗰種神髓出嚟。

近日周星馳執導和編劇的電影《功夫女足》在國內上畫，蔡思貝因「孖八」一角突圍，她坦言為角色豁了出去，完全放低自己，並透露：「我嗰時每一日都有一隻李小龍嘅公仔擺咗喺間酒店房度，我每日返工放工返嚟都係同公仔傾偈，我都好想入到星爺要求嗰個狀態」。

苦練動作戲近兩年 親自睇星爺教戲勁開心

她透露當初是自薦去演這套戲，但Casting完一段長時間都未有消息，不過她就跟自己說，既然是有動作戲，一定要先好好裝備自己，於是蔡思貝在一、兩年間訓練自己學功夫，希望有機會時能親身上陣做動作戲，最終皇天不負有心人。講到另一主演張繼聰曾笑言為了睇星爺親自出手示範教戲，刻意扮唔識做，蔡思貝就說自己太投入，所以沒想這麼大，只是乖乖聽星爺的話盡力做好，但補充：「當然佢都有示範，有啲moment大家傾嘅時候，我哋點樣排戲嘅時候，佢自己會自動波示範，就算冇扮唔識，佢自己都自動波示範，我哋身邊啲人都睇得好開心，佢嘅一舉一動各樣嘢，佢自己嚟料，我哋就喺側邊欣賞。」

蔡思貝即使未知能否成功Cast中角色，都練定功夫，最終皇天不負有心人。（葉志明攝）

獲星爺讚賞「最似李小龍女演員」：估唔到佢會俾咁大肯定我

問到星爺有沒有跟他說什麼，蔡思貝說：「上次路演佢就俾咗一個好欣慰嘅肯定我，佢話『你係做得最似李小龍嘅一個女演員。』我嗰刻都講唔到嘢，我都估唔到佢會比一個咁大嘅肯定我，所以我自己都好開心！」她預告電影會於香港上畫，相信屆時都會有宣傳活動，可以跟大家見面，又指電影上映後收到很多正面留言，「我見到好多人話因為我哋呢套戲，或者我呢個角色，令到可能有啲人話我好多年冇笑過，但係呢套戲令到我笑返，我覺得呢啲係令到我覺得最開心最有份量嘅回報，我自己都係過來人，我都受到星爺電影影響嘅一個人，我知道嗰個影響有幾大，而家原來我係一份子，可以帶歡樂，但係感動俾人嘅一個角色，我覺得已經係最大嘅意義。」

蔡思貝演出獲星爺肯定，使她受寵若驚：「上次路演佢就俾咗一個好欣慰嘅肯定我，佢話『你係做得最似李小龍嘅一個女演員。』我嗰刻都講唔到嘢，我都估唔到佢會比一個咁大嘅肯定我，所以我自己都好開心！」（葉志明攝）

蔡思貝預告電影會於香港上畫，相信屆時都會有宣傳活動，可以跟大家見面。（IG@sisleychoi）

談《功夫女足》國內被偷票房 直言感不忿

最後，談到國內有「偷票房」事件出現，有觀眾去戲院買飛睇《功夫女足》，但戲院卻出手寫飛，有可能是將電影的票房數字轉移到另一部電影造勢，而星爺就在限動用「？？？」回應事件，蔡思貝都直言不忿，表示：「大家都係創作人，大家都嘔心瀝血咁樣去創造一個作品出嚟，點解會有呢啲情況發生呢？冇咗自己票房，影響到套戲嘅口碑成績，我嘔心瀝血做出嚟嘅作品咪好慘囉？我自己睇到都覺得好不忿，我都希望大家盡量買飛嘅時候都睇清楚，係《功夫女足》嘅票，公平地入返落《功夫女足》嘅票房囉。」

國內有「偷票房」事件出現，有觀眾去戲院買飛睇《功夫女足》，但戲院卻出手寫飛，有可能是將電影的票房數字轉移到另一部電影造勢，星爺早前就在限動用「？？？」回應事件。（IG@stephenchow）

蔡思貝都直言對《功夫女足》被偷票房不忿，表示：「點解會有呢啲情況發生呢？冇咗自己票房，影響到套戲嘅口碑成績，我嘔心瀝血做出嚟嘅作品咪好慘囉？我自己睇到都覺得好不忿，我都希望大家盡量買飛嘅時候都睇清楚，係《功夫女足》嘅票，公平地入返落《功夫女足》嘅票房囉。」（葉志明攝）