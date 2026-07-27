C朗強勢進軍影視圈擔任監製參演足球劇　引發串流平台爭奪播映權

葡萄牙球星C朗拿度踢完世界盃後再有新搞作，宣布擔任全新英國足球題材劇集《Day 1s》的執行監製，強勢進軍影視圈。C朗除了會親自演出一角之外，更邀請了亨利參演，有指多個串流平台正積極爭奪劇集播映權。

葡萄牙球星C朗拿度踢完世界盃後再有新搞作。（Getty Images）

C朗宣布擔任全新英國足球題材劇集《Day 1s》的執行監製，更會親自擔任一角，強勢進軍影視圈。（IG/@cristiano）

C朗除了會親自演出一角之外，更邀請了亨利參演。（Getty Images）

C朗擔任監製揭露英國球壇真面目？

據英國《太陽報》報道，C朗跟《王牌特工》、《X戰警》的導演Matthew Vaughn今年初共同創立「UR•Marv Studios」，而劇集《Day 1s》將會是打頭陣的作品。消息指，劇情圍繞荷里活男星Damian Lewis飾演的足球經理人「Stanley Dalton」，披露英國球壇幕後的權謀及真面目。雖然劇集將會帶有喜劇元素，但跟AppleTV+得獎喜劇《Ted Lasso》風格截然不同，目前劇集已經開拍，並在英格蘭球隊Barnet FC的主場取景。

據英國《太陽報》報道，C朗跟《王牌特工》、《X戰警》的導演Matthew Vaughn今年初共同創立「UR•Marv Studios」，而劇集《Day 1s》將會是打頭陣的作品。

劇情圍繞荷里活男星Damian Lewis飾演的足球經理人「Stanley Dalton」，披露英國球壇幕後的權謀及真面目。（Getty Images）

引發串流平台爭奪播映權

對於進軍影視圈，C朗表示期待：「這個對我來說是一個令人興奮的新篇章，好期待探索不同的新領域。而Matthew Vaughn亦大讚C朗的創作力：「C朗在球場上創造了我寫不出的故事，好期待跟他一起打造啟發人心的影視作品。」劇集除了有C朗及亨利兩大球星，還有英國饒舌歌手Dave等人，有電視圈人士表示這個項目好可能會引起各大串流平台之間的播映權搶購戰。

有電視圈人士表示這個項目好可能會引起各大串流平台之間的播映權搶購戰。（IG/@cristiano）

C朗身家高達14億美元

據外媒估算，C朗身家介乎約12億至14億美元（約94億至110億港元），其收入來源不再只是天價薪酬，還包括Nike終身合約、酒店、健身、多項股權投資及品牌代言等。C朗早年已創立個人品牌CR7，品牌由內衣擴展至襯衫、鞋履、香水、眼鏡等產品線。另外，C朗的IG粉絲數已達6.7億，長期位居全球前列，單一商業帖文據報可帶來高達350萬至400萬美元收入。今次C朗更加開設公司進軍影視圈擔任監製，再一步擴展其商業版圖。