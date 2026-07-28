倉田保昭80歲高齡仲打得　搵洪金寶開打獲封世界最年長動作演員

現年80歲的日本武術家倉田保昭，有「日本龍」之稱，於70至80年代活躍於香港影壇。永不言休，每日仍勤於習武的倉田先生，今年為慶祝自己80歲壽辰，並出道60周年，親自監製及主演紀念動作電影《夢物語》，電影宣傳時，更以全球年紀最大的動作演員來稱呼倉田San。電影劇情會分為三個故事，其中一節更講到自己穿越到1973年，要拎心臟藥去救李小龍，當中便找來老友洪金寶友情客串。

電影在日本已於7月17日上映，香港未知會否上映。（《夢物語》海報）

倉田保昭今年年屆80，又是入行60周年，故監製新戲以作紀念。（《夢物語》劇照）

倉田保昭找來老友洪金寶客串一角，任片場的看更，當然都要過兩招。（《夢物語》劇照）

穿越時空拯救李小龍

《夢物語》是由日本傳奇動作巨星倉田保昭，為紀念出道60週年並迎來80歲大壽，親自監製並主演的作品，早於今年7月17日在日本正式上映。電影由三個短篇故事組成，分別由三位知名導演執導，其中由谷垣健治執導的故事，講述80歲的平蔵（倉田保昭 飾）意外穿越時空，回到1973年7月20日（李小龍忌日），試圖將現代的心臟藥交給對方，而片中會有倉田老師的老友洪金寶特別友情演出。

倉田保昭宣傳新作《夢物語》，以80高齡榮登世界最年長的動作演員。（《夢物語》預告截圖）

電影講拯救李小龍，當然會有「龍哥」的身影。（《夢物語》預告截圖）

倉田保昭年屆80，又是入行60周年，故監製新戲以作紀念。（《夢物語》劇照）

洪金寶都已74歲，一樣跟倉田San嚟真，真打！（《夢物語》預告截圖）

對於年屆八十，仍未言休並有新作品，倉田先生則表示︰「我認為動作表演沒有最終目標，它是一個不斷進化的過程。我始終懷著自我提升的動力，透過日常鑽研與嚴苛訓練，不斷打磨自己的技藝。」他更有種回饋行業的心︰「時光流傳，薪火相傳，如今由他們來執導我，我感到欣慰無比。」

倉田保昭雖然已80歲，但動作場面都親力親為，「世界最年長動作演員」並唔係浪得虛名。（《夢物語》預告截圖）

倉田保昭雖然已80歲，但動作場面都親力親為，「世界最年長動作演員」並唔係浪得虛名。（《夢物語》預告截圖）

倉田保昭雖然已80歲，但動作場面都親力親為，「世界最年長動作演員」並唔係浪得虛名。（《夢物語》預告截圖）

電影其中一個故事，找來《九龍城寨之圍城》武指谷垣健治執導。（《夢物語》預告截圖）

洪金寶︰「祝我哋兩個老嘢再闖高峰！」

而在倉田保昭的YouTube頻道，更有跟洪金寶在片場的對談，問到洪金寶，倉田先生如何成功邀請自己演出？洪金寶即流露對倉田先生的敬意︰「我同佢識咗好多年，亦合作咗好多部戲，我一直都好想同倉田先生再合作，佢唔使邀請我嚟，叫我得喇，唔使請，『Sammo San！過嚟，做嘢快啲！』咁就得。」洪金寶又道，今時今日開部戲都好困難，所以只要對方開聲，自己一定出力支持。「祝我哋兩個老嘢再闖高峰！」洪金寶說。