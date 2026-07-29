CHIIKAWA電影《人魚島的秘密》　6/8日語及粵語同步上映

風靡全球、引發現象級效應的人氣作品CHIIKAWA，終於迎來首部劇場版大電影！《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》，改編自2023年3月至11月期間，在社群平台上掀起熱烈討論的「賽蓮篇」。而最新粵語預告亦正式登場，帶觀眾齊齊登上人魚島！（8月6日，日語及粵語同步上映）

懷著興奮的心，吉伊卡哇、小八與兔兔在島上受到熱烈歡迎，並以草裙打扮登場！（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

預告中見到，吉伊卡哇、小八與兔兔收到傳單邀請，憑著這張邀請函，可以乘船通往神秘島。懷著興奮的心，吉伊卡哇、小八與兔兔在島上受到熱烈歡迎，並以草裙打扮登場！除了吉伊卡哇、小八與兔兔在島上吃喝玩樂，栗子饅頭、風獅爺、海獺師傅、飛鼠與古本屋也到了島上…… 在吃喝玩樂過後，原來發現是因為島上的居民陸續遭到綁架，人魚島之旅瞬間變成了討伐任務！過程中驚險萬分，預告中更見到小八與兔兔他們被綁起的可怕情節！最後吉伊卡哇鼓起勇氣，獨自歷險，究竟能否成功救回小八與兔兔他們，並揭開人魚島的秘密呢？

人魚島居民陸續遭到綁架，人魚島之旅瞬間變成了討伐任務！（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

故事大綱︰

某天，當吉伊卡哇與小八在廣場休息時，臉上貼著一張傳單的兔兔突然現身。小八確認傳單後，發現那是一張寫著「特別島嶼邀請函」的招待券。被傳單上誘人的條件所吸引，吉伊卡哇一行人決定前往島上合宿。雖然海獺對傳單內容感到有些可疑，但仍與大家一同搭船出發。登陸小島後，吉伊卡哇一行人受到了島民們的熱烈歡迎。

正當吉伊卡哇他們度過愉快的時光時，卻得知了居住在島上的巨大「賽蓮」正在接連抓走島民的事實，並被迫捲入了討伐賽蓮的計劃之中。 接踵而來的考驗，朝著一心一意向前邁進的吉伊卡哇一行人襲來。大家是否能夠齊心協力克服難關呢…!? 隱藏在這座島上真正的「秘密」又是什麼…!?

（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》電影固然吸引，但大家一定更期待其周邊，故特別推出前賣券套裝，套裝包括珍藏版換票證一張及不同的獨家禮品，讓影迷睇戲之餘，更可將小可愛帶回家！詳情留意medialinkfilms

https://www.instagram.com/medialinkfilms。