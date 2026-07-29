湯告魯斯20歲女兒被爆申請取消父姓　以行動表明與父斷絕關係

現年64歲的湯告魯斯（Tom Cruise）曾經有過三段婚姻，他與美國影星前妻Katie Holmes育有女兒Suri。不過離婚後Suri一直跟著母親Katie生活，與父親湯告魯斯甚少見面，關係疏離。已經20歲的Suri近日被美媒爆出，已經秘密向法庭申請取消父姓，以行動表明與父斷絕關係。

湯告魯斯與Katie Holmes曾與2006年結婚，可惜在2012年離婚收場。（Getty Images）

兩人育有女兒Suri。（Getty Images）

湯告魯斯20歲女兒Suri被爆申請取消父姓

據美媒《Page Six》報道，Suri近日於就讀的美國匹茲堡卡內基梅隆大學登記做選民，根據紀錄顯示，Suri已由原本的「Suri Cruise」改為「Suri Noelle」，而「Noelle」是母親Katie Holmes的中間名字。早於2024年Suri在美國紐約參演舞台劇《Head Over Heels》時，已改為「Suri Noelle」。

Suri樣貌酷似父親湯告魯斯。（Getty Images）

湯告魯斯與Katie Holmes離婚需付40萬美元贍養費

湯告魯斯與Katie Holmes於2006年結婚直至2012年離婚，2006年女方為他誕下Suri。令人離婚後，湯告魯斯需要每年支付40萬美元（約313萬港元）作為前妻及女兒的贍養費。他自2016年開始開始每年支付40萬美元作為Katie及Suri的生活費，同時協議支付女兒的醫療、牙科、保險、教育與大學費等其他支出，直到女兒18歲。