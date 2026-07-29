日漫《我要衝線》首度 AI 真人化　香港導演梁仲文授權改編短劇

日本經典賽車漫畫《我要衝線》今日（29/7）正式宣布首度改編成 AI 真人短劇，並已獲日本原著版權方正式授權，由拍過《香港大師》，又憑《觸電》獲香港電影金像獎提名「最佳視覺效果」的梁仲文執導，聯同人氣網台配音陣容打造，將於8月4日起在香港、澳門及台灣同步上線，登陸影視串流平台 Ztor.。

日本經典賽車漫畫《我要衝線》，正式宣布首度改編成 AI 真人短劇，並已獲日本原著版權方正式授權。(《我要衝線》AI真人短劇劇照）

(《我要衝線》AI真人短劇劇照）

《我要衝線》改編自日本漫畫家六田登經典作品《F》，這次短劇精選原著第一至第四冊單行本內容，以全新 AI 真人化形式重塑這部陪伴不少觀眾成長的熱血賽車故事。作品保留原著精神之餘，亦結合當代影像技術，務求帶來更具速度感與臨場感的觀劇體驗。

近年生成式 AI 技術發展一日千里，帶動不少二次創作熱潮，同時亦引發版權與原創倫理等討論。《我要衝線》製作團隊強調，今次項目最重要的前提，就是尊重原作、尊重創作者，並堅持取得日本原著版權方正式授權，務求在創新與知識產權保護之間取得平衡。

《我要衝線》全劇共 8 集，每集約 3 至 5 分鐘，聚焦原著第 1 至第 4 單行本的精華內容。(《我要衝線》AI真人短劇劇照）

製作團隊表示：「AI 可以成為創作上的好幫手，但絕不應該成為取代原創價值的藉口。我們希望透過今次合作，展示科技與 IP 並非對立，而是可以在合法、合理及尊重原創的前提下，為經典作品帶來新生命。」

梁仲文亦表示：「很多作品其實受限於成本，難以真正重現原作中最震撼的場面。AI 讓我看見更多可能性，也讓我能以更可行的方式，將這部經典作品重新帶到觀眾眼前。我認為這不僅是創作方式的轉變，更是一次重新演繹的機會。」團隊指出，能夠獲得原著版權方認可，正正代表作品在保留經典魅力之餘，亦成功以新形式延續《我要衝線》的影響力。

《我要衝線》製作團隊強調，今次項目最重要的前提，就是尊重原作、尊重創作者，並堅持取得日本原著版權方正式授權。(《我要衝線》AI真人短劇劇照）

梁仲文亦表示︰「很多作品其實受限於成本，難以真正重現原作中最震撼的場面。AI 讓我看見更多可能性。」(《我要衝線》AI真人短劇劇照）

《我要衝線》全劇共 8 集，每集約 3 至 5 分鐘，節奏明快、情節緊湊，聚焦原著第 1 至第 4 單行本的精華內容。故事講述來自鄉郊的熱血少年赤木軍馬，對賽車懷有近乎偏執的執著，雖然沒有背景、沒有資源，甚至未受過正規訓練，卻憑著驚人的天賦與永不服輸的性格，一步一步衝入真正的賽車世界，展開一場屬於自己的極速逆襲。

為了讓作品更貼近香港觀眾，製作團隊特別邀請兩位本地人氣網台主持跨界聲演，為角色注入地道粵語魅力。格物 Blank in Blank 的阿木聲演主角赤木軍馬，以爆發力十足的聲線演繹角色狂放不羈、永不認輸的性格；而希治閣則聲演宿命對手「聖一人」，兩人在賽道上針鋒相對，勢必成為劇中最具張力的看點之一。