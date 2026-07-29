奧德賽｜路蘭被演員紋身搞到頭痛　爆麥迪文半百才紋身原因超搞笑

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）全片除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝，電影上映後大獲好評，同時令影迷關注電影拍攝手法及相關細節。

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）上映後大獲好評。（《奧德賽》劇照）

路蘭爆麥迪文開拍前走去紋身

近日路蘭接受Podcast訪問時，分享拍攝《奧德賽》的趣事，意外爆出主角麥迪文（Matt Damon）在拍攝電影前去了紋身，令路蘭感到震驚。路蘭透露由於《奧德賽》是古裝史詩電影，劇組每天都要花大量時間為演員們遮蓋紋身。路蘭原本以為麥迪文不會有這個問題，但沒想到見對方脫去上衣試服裝時，手臂露出家人名字的紋身，路蘭當場忍不住表示：「唔係啊？連你都有！」

近日路蘭接受Podcast訪問時，分享拍攝《奧德賽》的趣事，意外爆出主角麥迪文（Matt Damon）在拍攝電影前去了紋身。（Getty Images）

其實麥迪文的紋身是2023年才紋的，而操刀的是美國有名的星級紋身師MR.K。（IG/@mr.k_tattoo）

麥迪文手臂上紋了愛妻及4位女兒的名字。（IG/@mr.k_tattoo）

麥迪文以為一輩子不會再露手臂

路蘭透露當時忍不住問麥迪文多年來沒有紋身，為何會突然紋身，麥迪文笑著回答：「老實說，我以為我這輩子不會再有露手臂的機會了。」當時路蘭搞笑回應：「我只能說，你的露手臂時代才正要開始。」雖然麥迪文的紋身需要額外花時間化妝遮蓋，但路蘭依然認為麥迪文是飾演「奧德修斯」的最佳人選。