夏日國際電影節2026｜《紙盒藏迷》《HOPE：逆襲希望港》懸疑度夏

夏日國際電影節2026（Summer IFF），將於8月19揭幕，而今次打頭陣做開幕電影的，有來自南韓《哭聲》導演羅泓軫新作，令人腎上線素颷升的《HOPE：逆襲希望港》，該片曾在今年的康城影展主競賽上，獲得觀眾驚呼與喝采。至於8月30日的閉幕電影，就有由翁子光監製，譚廣源執導，一直是香港十大奇案之一的《紙盒藏迷》。

南韓《哭聲》導演羅泓軫新作，令人腎上線素颷升的《HOPE：逆襲希望港》。（《HOPE：逆襲希望港》劇照）

電影《紙盒藏迷》由張頌文、譚耀文、梁洛施、呂爵安、谷祖琳、柯煒林等人領銜主演，故事改編自70年代轟動全港的紙盒藏屍案，層層剖開人性虛偽，同時復刻人心惶惶的時代面貌，同樣懸疑度十足。

由翁子光監製，譚廣源執導，一直是香港十大奇案之一的《紙盒藏迷》。（《紙盒藏迷》劇照）

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「影展熱話」環節，就有多部在康城影展出爐佳作率先登場，包括《獸山記》西班牙導演洛迪高蘇洛高恩夥拍影帝查維爾巴頓的新作《負愛的價值》；伊朗大師阿斯加法哈迪法語新作《雙面情誡》，夥拍影后伊莎貝雨蓓向已故奇斯洛夫斯基致敬；艾拉薩克斯與奧斯卡影帝雷米馬利克合作的同志片《我眼中的他》；黑澤清首部時代劇《黑牢城》，再度與菅田將暉聯手，炮製推理懸疑力作；般奴杜蒙的《古惑囝囝之紅岩激鬪篇》，捕捉人細鬼大的童趣。

張國榮在《阿飛正傳》的風采，令人百看不厭。(《阿飛正傳》劇照)

而經典重溫方面，今屆的特別呈獻，就有王家衛奠定個人風格的代表作《阿飛正傳》，4K修復版本以全新聲音修復呈現，張國榮的風采百看不厭。憑票更可換領精美布袋乙個及從未曝光劇照明信片乙張。另外，來自本土的「溝」片有余允抗的港產恐怖經典《凶榜》，及徐克顛覆武俠片傳統的《刀》。大衛哥連堡的《暴力效應》及《黑幕謎情》展現招牌血腥驚慄，維高摩天臣正邪互換演繹兩名殺手角色令人刮目相看。今年適逢瑪麗蓮夢露百歲冥誕紀念，特別選映《七年之癢》及《亂點鴛鴦譜》兩部代表作，在比利懷特及尊侯斯頓兩位大師的鏡頭下，性感女神的豔麗風采與脆弱感性同樣表露無遺。