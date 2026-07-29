蜘蛛俠英雄重生｜5大背景入場前必讀　兩大彩蛋預測銜接《復仇5》

由Marvel Studios 與 Sony Pictures 聯手打造的 MCU 湯賀蘭（Tom Holland）版《蜘蛛俠》，來到第四部個人電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day） ，明日（30/7）正式震撼登場。距離2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）已經5年，相信大家對不少情節已經記憶模糊，現在就跟大家整理入場前5大核心情節與世界觀設定，等大家睇完可以零疑團入場。

電影《蜘蛛俠：英雄重生》距離2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）已經5年。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

1. 孤獨開局︰全世界都忘記「彼得柏加」

承接上一集《蜘蛛俠︰不戰無歸》的結局，彼得柏加為修補多元宇宙的裂縫，選擇讓奇異博士施展遺忘咒。這一著，令到他的愛人 MJ（千黛亞 飾）、摯友尼特（積及巴特朗 飾），甚至所有復仇者聯盟成員，都徹底忘記「彼得柏加」這個人的存在。令他失去所有親友與資源，成為真正的孤家寡人。

彼得柏加為修補多元宇宙的裂縫，選擇讓奇異博士施展遺忘咒。這一著，令摯友尼特（積及巴特朗 飾）都徹底忘記「彼得柏加」這個人的存在。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

2. 長大成人︰化身「全職蜘蛛俠」

據官方透露電影時空的設定，今集故事發生在上一集的四年後，眼前的彼得柏加已長大成人不再是高中生，獨自在紐約市過著隱姓埋名的生活，更把所有時間都投放在紐約街頭的罪案，全職打擊地區罪案。

+ 2

3. 肉體異變：超能力反噬

這一代的蜘蛛俠，以科技見稱，但來到今集，彼得自身的基因變化。隨著年齡增長與高強度戰鬥，開始出現超級英雄體質，來一個「二次進化」。從預告片可見，其手腕皮膚撕裂出現裂痕、開始被超能力反噬，這種身體內部帶來的痛苦與突變，將成為他最大的生存危機。

今集彼得開始被超能力反噬，為身體內部帶來痛苦突變，將成為他最大的生存危機。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

4. 告別多元宇宙︰回歸街頭戰

今集「蜘蛛俠」的導演Destin Daniel Cretton，與製作團隊證實，今集將捨棄多元宇宙大亂鬥。電影格局將聚焦於紐約街頭戰，彼得將在紐約的小巷與犯罪溫床中，迎戰如「墓石」（Tombstone）、「蠍子人」（Scorpion） 等多個經典反派。

5. 驚喜外援：變形俠醫、制裁者加盟

雖然復仇者們不記得彼得柏加，但「蜘蛛俠」在紐約的行動依然有強大盟友「變形俠醫」，麥克雷法路（Mark Ruffalo）繼續參演，並與「制裁者」（強柏恩瑟 飾） 將會現身。據知「變形俠醫」的出現，會幫彼得的身體基因異變作出解答，而制裁者則會與蜘蛛俠聯手打擊紐約的地下勢力。

據知「變形俠醫」的出現，會幫彼得的身體基因異變作出解答。（《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

兩大彩蛋預測

至於漫威電影最讓人期待的，絕對是片尾彩蛋。據不少粉絲及漫畫迷分析，歸納了以下兩個彩蛋出現的機率極高：

預測一：神秘少女莎蒂辛克的真正身份

憑《怪奇物語》爆紅的女星莎蒂辛克（Sadie Sink）已確認加盟今集，飾演一名擁有強大心靈控制力、能「跳躍寄生」他人肉體的神秘角色，有傳為Jean Grey。

女星莎蒂辛克（Sadie Sink）已確認加盟今集，飾演一名擁有強大心靈控制力、有傳為Jean Grey。（《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

預測二：直通《復仇者聯盟：末日降臨》

根據業內最新流出的拍攝情報，今次的片尾彩蛋，必定會直接在年底上映的《復仇者聯盟：末日降臨》（Avengers: Doomsday）聯接，有指彼得柏加解決了街頭危機後，多元宇宙級別的危機再度來襲，而蜘蛛俠有機會被傳送過去。不過有指今集蜘蛛俠跟《復仇者聯盟：末日降臨》拍攝時間相同，湯賀蘭都好難兼拍兩部，相信就算有出場，所佔戲份亦不會多。