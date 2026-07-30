奧德賽｜路蘭神秘親哥黑歷史曝光　被指是「合約殺手」曾試圖逃獄

金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導史詩式大片《奧德賽》（The Odyssey），除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝，電影上映後叫好叫座。除了電影拍攝過程及幕後秘聞，連帶路蘭的舊作及背景都成為影迷的熱議。

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）上映後大獲好評。（《奧德賽》劇照）

路蘭神秘親哥黑歷史惹人關注

路蘭拍攝無數經典電影，其弟弟Jonathan Nolan同樣從事影視行業，更與哥哥路蘭多次合作擔任編劇，包括《凶心人》（Memento）、《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）、《星際啟示錄》（Interstellar）等，還有HBO美劇《西部世界》（Westworld）。不過原來路蘭有一位神秘的親哥哥Matthew Nolan，而他曾經被指是「合約殺手」的黑歷史亦惹人關注。

路蘭親哥曾被指是「合約殺手」。（Getty Images）

路蘭親哥被指是「合約殺手」？

根據英國《鏡報》（The Mirror）報道，Matthew Nolan是路蘭三兄弟中的長兄，他曾經被指控為一名「合約殺手」，當時他曾被控受雇於一名富商，去追討數百萬美元的債務，並在過程中涉嫌謀殺。這宗震撼事件發生於2005年，當時一名金融家Robert Breska指控金融顧問Robert Cohen詐騙了他700完美元。有傳Breska隨後雇用Matthew Nolan去追討這筆鉅款。

有指Matthew Nolan曾化名為姓氏「奧本海默」（Oppenheimer），正正跟弟弟往後拍的電影同名。而他當時遠赴哥斯大黎加與Robert Cohen見面，但Cohen隨後遭綁架並慘遭酷刑折磨，不幸身亡。哥斯大黎加當局以謀殺與綁架罪名對Matthew發出拘捕令，不過Matthew堅決否認所有指控，並主張自己與這宗命案毫無關聯。

Matthew Nolan（左一）是路蘭三兄弟中的長兄。（IMDb）

Matthew曾一度試圖逃獄

直至2009年，Matthew Nolan在芝加哥一聯邦法院因破產案出庭時遭美國當局拘捕，其後哥斯大黎加政府隨即向美國提出引渡申請，然而美國法院最終裁定哥斯大黎加方面所提供的證據不足以支持將其以謀殺罪名引渡。在引渡訴訟期間，Matthew一度試圖逃獄。據報道指，有獄警在他的監倉中發現一根由床單編織而成的繩索、一把刮鬍刀以及小號的鎖匙。最終哥斯大黎加撤回了引渡請求，Matthew則因越獄未遂在美國被判處監禁14個月。