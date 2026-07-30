「小丑」謝拉力圖被10女子指控性侵　包括誘騙未成年少女發生關係

曾於DC超級英雄電影《自殺特攻》（The Sucide Squad）系列中飾演反派「小丑」的美國男星謝拉力圖（Jared Leto）近日被外媒爆出，涉嫌性騷擾9名女子，當中有幾名女子於事發時還未成年。

謝拉力圖近日被外媒爆出，涉嫌性騷擾9名女子，當中有幾名女子於事發時還未成年。（Getty Images）

謝拉力圖被10女子指控性侵

據BBC報道，在紀錄片《Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret》中，有10名女子於節目中指控被謝拉性侵。受害者指事件發生於2002年至2016年間，其中一名女子表示在17歲時，在一間旅館的浴室內遭他性侵。另一女子表示自己19歲時，意外與他獨留在酒店房間內，期間遭對方威脅要對其進行性侵。再有一女子透露自己17歲時在美國加州與謝勒發生過性行為，根據加州法例18歲以下人士發生性行為已構成法定強姦（Statutory Rape）罪。

謝拉力圖曾於DC超級英雄電影《自殺特攻》（The Sucide Squad）系列中飾演反派「小丑」。（劇照）

另外，一名16歲女子指控謝拉力圖曾以巨星地位「誘騙」發生性行為，並直接提出要與她發生關係。後來更收到了來自謝拉力圖的保密協議，要求她不得對外透露與他的任何關係，不過她當時拒絕簽署。除了這4名女士，還有6名女子自爆年輕時曾接過謝勒的來電作性暗示。性侵指控爆出後，謝拉力圖強烈否認：「我這輩子從未對任何人進行過性侵犯。這些指控絕對是徹頭徹尾的謊言。」