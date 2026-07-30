劉青雲談謝賢施南生梁材遠離世　傷心指今年多離別：要學識接受

劉青雲今日（30）為邱禮濤執導電影《復仇的人》開工，談到近日有多位影視界翹楚、前輩先後離世，包括施南生、謝賢（四哥）以及前無綫監製梁材遠，他亦有發表感受，坦言：「今年好多呢啲事發生。」雖然哀痛，但也要學習接受離別。劉青雲1984年拍攝TVB劇《新紮師兄》嶄露頭角，此劇正是由梁材遠所監製，他先嘆氣一聲，說：「材叔都係好多年前，因為《新紮師兄》係好多當時嘅年青演員嘅一個成名作，包括我，我當然好感謝佢選擇咗我去演一個角色『Fit佬』，到而家都仲有人嗌緊我呢個名，唉……唔開心梗會有，都係咁，人要學識接受咁樣嘅離別。」

《復仇的人》舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

（左起）蔡少芬、邱彥筒、邱禮濤、鄧濤、劉青雲、周家怡。（葉志明攝）

梁材遠監製日前離世。

劉青雲1984年拍攝TVB劇《新紮師兄》嶄露頭角，此劇正是由梁材遠所監製，他先嘆氣一聲，說：「材叔都係好多年前，因為《新紮師兄》係好多當時嘅年青演員嘅一個成名作，包括我。」

劉青雲表示：「我當然好感謝佢選擇咗我去演一個角色『Fit佬』，到而家都仲有人嗌緊我呢個名，唉……唔開心梗會有，都係咁，人要學識接受咁樣嘅離別。」（葉志明攝）

至於四哥同樣是80年代在電視台時期合作，他說：「當然係覺得唔開心，但係人就係會有呢啲過程，佢真係一個好瀟灑嘅男人，唔係講笑，呢個係真，但係我同佢合作係好多年前嘅TVB嘅時候。」他大讚四哥瀟灑、有風度，表示：「我覺得佢係好有風度嘅男人，好值得後生仔學習，我就唔使喇。」

劉青雲與四哥多年前合作，覺得對方瀟灑、有風度，很值得年輕人學習。（微博：四哥謝賢）

而施南生曾為青雲主演的《竊聽風雲2》、《三城記》等監製，他透露二人上次見面已是多年前，並謂：「Nansun（施南生）我都認識，係一個我覺得非常之出色嘅女性，無論佢係工作或者個人嘅處事，同埋我覺得佢係胸襟好闊嘅人、好多朋友，可以接納到唔同嘅人，我對於佢離世都覺得唔開心。都係嗰樣嘢，人始終有咁嘅過程。」

而施南生曾為青雲主演的《竊聽風雲2》、《三城記》等監製，他透露二人上次見面已是多年前。（資料圖片）