復仇的人｜劉青雲讚鄧濤Marf演出　搭港鐵被偷拍舉V為氹路人開心

劉青雲昨日（30）為邱禮濤執導電影《復仇的人》開工並舉行開鏡拜神儀式，電影在學校取景，青雲慶幸當日下大雨仍無阻拍攝，又指早前颱風紅霞襲港都冇影響進度，加上導演指示清晰、演員又做足功課，所以拍攝順利。

劉青雲昨日（30）為邱禮濤執導電影《復仇的人》開工並舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

拍攝期間正下雨，青雲慶幸無阻拍攝。（葉志明攝）

讚新演員專業投入 用真情緒演戲

今次戲中有多位新演員，包括鄧濤、邱彥筒（Marf）、林熙彤、范麒智、以及第一次拍戲的李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC）、曾傲棐、黃明德等，他指感覺很開心：「我覺得好開心，我又唔覺得佢哋好新，因為我覺得佢哋好專業，同埋好投入自己工作，同埋我覺得佢哋演得幾好睇。佢好睇嘅地方係，佢哋每一個都係用自己真嘅情緒去演，唔係話詐諦，假，真係用自己嘅眼淚去演戲，我好enjoy睇到佢哋做戲，都好enjoy同佢哋合作。」他更讚年輕新演員，演喊戲比自己還厲害。當問到一眾後輩有否藉機向他偷師，青雲說：「我都冇咩俾人偷得到，盡量大家互相配合。」

戲中有多位新演員，包括鄧濤、邱彥筒（Marf）、林熙彤、范麒智、以及第一次拍戲的李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC）、曾傲棐、黃明德等，他指感覺很開心，又讚他們專業：「佢好睇嘅地方係，佢哋每一個都係用自己真嘅情緒去演，唔係話詐諦，假，真係用自己嘅眼淚去演戲，我好enjoy睇到佢哋做戲。」（葉志明攝）

當問到一眾後輩有否藉機向他偷師，青雲說：「我都冇咩俾人偷得到，盡量大家互相配合。」（葉志明攝）

點名讚鄧濤表現亮眼、Marf有膽識

問到有哪位演員表現令他最驚喜，他先點名讚跟他有大量對手戲的金像獎「最佳新演員」鄧濤：「我覺得佢好適合做呢個角色，同埋佢好清楚自己做緊乜，好專注，喺現場係100%喺度工作，絕對冇咩不必要嘅嘢，好犀利，導演揀得好啱。」之後他又讚Marf：「Marf又係好犀利，佢係一個好強表演慾嘅人，而且佢係一個好有膽識嘅人，有幾有膽識，睇依套戲就知！（記者：係咪啲動作場面？）唔止，佢真係好有膽識，有場戲大家睇吓就知，佢做到嘅嘢唔係個個男仔做得到。有場戲要好有膽量先做得好，而且佢仲要做得好好。」青雲又指不覺得新演員對住自己會怕醜，自己很希望新人有多些機會：「希望有多啲機會俾佢哋嘗試多啲唔同嘅角色，多啲演戲嘅經驗，因為一班咁優秀嘅演員，我覺得多啲機會就會好，希望多啲合作。」

問到有哪位演員表現令他最驚喜，他先點名讚跟他有大量對手戲的金像獎「最佳新演員」鄧濤（左二）：「我覺得佢好適合做呢個角色，同埋佢好清楚自己做緊乜，好專注，喺現場係100%喺度工作，絕對冇咩不必要嘅嘢，好犀利，導演揀得好啱。」（葉志明攝）

之後青雲又讚Marf犀利、表演慾強、有膽識：「佢真係好有膽識，有場戲大家睇吓就知，佢做到嘅嘢唔係個個男仔做得到。有場戲要好有膽量先做得好，而且佢仲要做得好好。」（葉志明攝）

與蔡少芬多年後再合作 回應搭港鐵被偷拍對鏡頭舉V

講到與蔡少芬（Ada）合作，他很開心相隔多年再與對方碰面，讚對方像吃了防腐劑，自己則受歲月摧殘。談及早前有網民搭港鐵偶遇劉青雲，對方原本想偷偷與戴住口罩的青雲自拍，但青雲太有鏡頭觸覺，一眼就望到，之後更對鏡頭舉V，青雲坦言很少搭地鐵，但有時過海確實是搭地鐵最快，至於為何對鏡頭舉V，他笑說：「影幅相，佢又開心，我就『嗱！我睇到你㗎！』」青雲指平時原來就算戴住口罩，單憑眼睛、步姿都被途人認出，「啲人一見到就『劉生！』我話『唉，點解你認得我㗎？』」至於如何看待被偷拍一事，青雲說：「冇辦法，有時真係唔知佢影，佢偷影之後會放上網，都會。有時你詐詐諦諦出街俾人影吓啦，太耐冇出鏡，哈哈！」

講到與蔡少芬（Ada）合作，他很開心相隔多年再與對方碰面，讚對方像吃了防腐劑，自己則受歲月摧殘。（葉志明攝）

早前有網民搭港鐵偶遇劉青雲，對方原本想偷偷與戴住口罩的青雲自拍，但青雲太有鏡頭觸覺，一眼就望到，之後更對鏡頭舉V。

青雲坦言很少搭地鐵，但有時過海確實是搭地鐵最快，至於為何對鏡頭舉V，他笑說：「影幅相，佢又開心，我就『嗱！我睇到你㗎！』」（葉志明攝）