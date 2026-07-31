復仇的人｜蔡少芬相隔31年與劉青雲合作　談網暴主題：會令人好傷

邱禮濤執導電影《復仇的人》昨日（30日）舉行開鏡拜神儀式，除了劉青雲 、鄧濤等主演外，還有首曝光的新角色蔡少芬 （Ada）和邱彥筒 （Marf），二人一同受訪，Ada指今次是繼電影《山水有相逢》後相隔31年再與劉青雲合作，屬客串性質，一見到青雲已讚對方靚仔又瘦了，很期待再合作。問到為何會答應今次演出，Ada說：「最主要係導演嘅啫，因為導演Herman搵我嘅時候，我一聽到我經理人話俾我聽，我就即刻話『咩都唔好講，拍啦！咩角色我都做！』總之Herman搵我我就做！」二人過往曾合作《同門》等電影，Ada因而很欣賞，也很「錫」邱禮濤，「佢又對我好好，所以我心裏面係好感激，總之佢搵我就會做。」

邱禮濤執導電影《復仇的人》昨日（30日）舉行開鏡拜神儀式，蔡少芬 （Ada）冒雨到場。（葉志明攝）

首曝光的新角色蔡少芬 （Ada）和邱彥筒 （Marf）一同受訪。（葉志明攝）

Ada為邱禮濤導演（左三）爽快答允演出：「最主要係導演嘅啫，因為導演Herman搵我嘅時候，我一聽到我經理人話俾我聽，我就即刻話『咩都唔好講，拍啦！咩角色我都做！』總之Herman搵我我就做！」（葉志明攝）

Ada指今次是繼電影《山水有相逢》後相隔31年再與劉青雲合作，屬客串性質，一見到青雲已讚對方靚仔又瘦了，很期待再合作。（葉志明攝）

為邱禮濤力挺客串 飾演曾傲棐富貴母親

Ada今日是首日開工，其角色為曾傲棐（Arvin）媽咪，有財力、勢力和屬於控制狂，她說：「我今日係第一日造型，未對鏡頭拍過，所以講唔出嗰種興奮嘅感覺。啱啱見咗佢，我就話『衰仔，搞咩呀你！』因為我知道佢喺入面做咗一啲嘢，我都係其中一個復仇的人。」但她笑言劇組準備的裝束、行頭已經夠勁，無需要她出動私伙。Ada主要戲份是跟青雲拍攝，講到相隔多年再拍港產片感覺如何，Ada透露因為上年拍攝了邵氏劇《風華背後》，都有keep住拍嘢，所以感覺不錯，加上只是客串，心情也會不一樣。

Ada今日是首日開工，其角色為曾傲棐（Arvin）媽咪，有財力、勢力和屬於控制狂，她笑言劇組準備的裝束、行頭已經夠勁，無需要她出動私伙。（葉志明攝）

講到相隔多年再拍港產片感覺如何，Ada透露因為上年拍攝了邵氏劇《風華背後》，都有keep住拍嘢，所以感覺不錯，加上只是客串，心情也會不一樣。（葉志明攝）

痛心校園欺凌及藝人遭網暴 盼大家寬容正面：會好負面好傷

電影主題與校園欺凌、網暴有關，身為人母的Ada對此特別痛心，也會特別叫仔女在網上世界小心：「加埋我哋做呢行，見到藝人俾人網暴，又或者一啲唔係咁好嘅消息，不停俾人炒作，都會好難過，會覺得唔好咁啦！好似令到成件事好負面，會令到啲人好傷，未必係咁差㗎啫，可唔可以正面啲呢大家？」她說自己很易過濾負面資訊，只要不看就可，但對於身邊朋友或子女，她就會勸對方或陪他們傾偈開解，Ada坦言難以阻止孩子接觸哪些資訊，表示：「永遠都唔知佢睇緊咩，就算封鎖其實冇用㗎嘛，佢哋有自己朋友，好容易就上網手機、iPad，所以好難，最緊要同佢喺呢度（思想上）做功課，多啲傾偈。」她說家中規矩是食飯時禁用手機，要一家人把握這個時間好好相處。

電影主題與校園欺凌、網暴有關，身為人母的Ada對此特別痛心，又表示：「加埋我哋做呢行，見到藝人俾人網暴，又或者一啲唔係咁好嘅消息，不停俾人炒作，都會好難過，會覺得唔好咁啦！好似令到成件事好負面，會令到啲人好傷，未必係咁差㗎啫，可唔可以正面啲呢大家？」（葉志明攝）

友人女兒驟逝觸動大女敞開心扉 學習放低身段向女兒請教

Ada談到，早前朋友女兒過身，跟她大女年紀一樣，當然全家人都很傷心，但她感恩的是，大女出席完對方的喪禮後主動對她敞開心扉：「佢突然話俾我聽話媽媽我醒咗，原本生命可以咁短，我以為自己好年青，原來周圍嘅嘢係可以突然間離開我，跟住佢突然間同我講話『我想同你傾多啲偈』，佢自己主動同我講，我話『吓？』」Ada也在學習如何跟女兒溝通，試著不要太專制，放下自己身段跟女兒道歉、問對方會否有什麼使她不舒服等，此時她問Marf：「我唔知我算唔算係一個好媽媽？但係我都盡力。」Marf則說：「 好好呀！令到小朋友安心得來又肯去講嘢俾你聽。我覺得你可以開個Channel去討論，你好有心得，你真係會研究再去搵一個方法去應付。」Ada就表示不敢，自己也在學習中，更對Marf說：「所以我就話喺你哋啲年青人身上我就學到好多嘢。」

早前Ada朋友女兒過身，她指大女出席完對方的喪禮後主動對她敞開心扉：「佢突然話俾我聽話媽媽我醒咗，原本生命可以咁短，我以為自己好年青，原來周圍嘅嘢係可以突然間離開我，跟住佢突然間同我講話『我想同你傾多啲偈』」使Ada也很積極去跟仔女溝通。（葉志明攝）

劇中年輕演員眾多，Ada對Marf說：「所以我就話喺你哋啲年青人身上我就學到好多嘢。」（葉志明攝）

Marf出道後與母親關係變好 少見面反而傾更多

Marf與母親一向關係親密，她指是出道後感情反而變好：「我覺得現實地係因為佢知管唔到我，所以都真係放鬆咗，變咗都冇咁專制。以前專制啲，而家可能一個月都見唔到一兩次，所以一見到佢都要將所有嘢話晒俾佢聽，有時可能大家去大家屋企過夜嘅時候，嗰晚就會傾好多偈。」被問有否遇過電影中的欺凌遭遇，Marf慶幸沒有，但知道世界各地都有同類事件發生，甚至更糟都有，但歸根究底都是提醒大家要注意心靈健康，並保護自己小朋友。

Marf出道後與母親感情反而變好：「我覺得現實地係因為佢知管唔到我，所以都真係放鬆咗，變咗都冇咁專制。以前專制啲，而家可能一個月都見唔到一兩次，所以一見到佢都要將所有嘢話晒俾佢聽，有時可能大家去大家屋企過夜嘅時候，嗰晚就會傾好多偈。」（葉志明攝）

學生妹造型遭流出 獲劉青雲大讚有膽識：導演都擔心我會唔會做唔到

Marf早前被影到以校服造型與青雲哥在灣仔街頭拍戲，使造型曝光，她說：「 哎呀！係呀！我好努力喺我嘅學生造型裏面搵唔同，之前都係做學生，第一次做學生都係眉上瀏海，但係嗰時就係扎辮，所以今次都有導演同埋服裝討論過，今次可唔可以試吓短頭髮再眉上，佢哋都有咁嘅類似嘅諗法，所以就改變咗呢個造型。」青雲在訪問中大讚Marf有膽識，她不敢劇透太多，但表示：「我唔知呀，但係咁樣聽到就好喇，因為我覺得嗰樣嘢都幾大膽，但係我都好開心可以有呢個體驗，超級多謝導演畀呢個機會我，導演本身都好擔心我會唔會做唔到，因為好驚，但係最尾就……我相信佢都放心。」

Marf希望這個角色樣貌能令大家更信服，她是一個跟之前不同的學生。（葉志明攝）

大讚劉青雲沉穩有魅力 與蔡少芬一見如故傾母女經

Marf與青雲合作，坦言暫時只敢近距離觀察對方，希望再多觀察和接觸，從合作經驗中學到對方的沉穩，又讚：「佢真係好caring同埋好gentlemen，同埋佢好charm！青雲哥真係好charm！」她喜歡一班人熱鬧地開戲，覺得就算在幕後聊天、食飯，都是在幫角色建立成長線，但暫時就未太敢跟青雲哥說話，怕令自己分心，但感受到青雲哥也有有趣一面。至於與Ada，Marf跟她雖然沒對手戲，但彷彿一見如故：「Ada姐姐超級Nice，我哋一嚟就part中咗，你又對我同媽咪有少少好奇，跟住我又好鍾意聽佢講佢同佢個女喎唔知點解。」Ada就說：「我同佢年紀差唔多，所以冇分別分。」

Marf跟Ada雖然沒對手戲，但彷彿一見如故，Marf說：「Ada姐姐超級Nice，我哋一嚟就part中咗，你又對我同媽咪有少少好奇，跟住我又好鍾意聽佢講佢同佢個女喎唔知點解。」Ada就說：「我同佢年紀差唔多，所以冇分別分。」（葉志明攝）

Ada女兒亭亭玉立 被問會否做星媽回應：俾人星兩巴就有

早前Ada與女兒被捕獲，細女已亭亭玉立，Ada透露15歲與13歲的女兒已跟自己差不多高，又自豪地說：「同埋都係靚㗎！喺媽媽眼中，仔女永遠最靚嘅OK？」至於會否做星媽，她卻笑言：「俾人星兩巴就有！將來嘅嘢將來先算，我都話，如果佢talent好似Marf咁好，梗係冇問題啦！又識唱又識跳，又做到戲，梗係好好，但係呢啲就睇佢自己鍾唔鍾意，同埋佢想唔想，呢啲冇得迫，最好佢自己行佢自己嘅路。」她透露大女目前想做英文老師、小學老師，自己很支持，不過相信將來也可能會變，到時再算。