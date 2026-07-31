夜王｜Baby梓尺度大解放拍MV激過電影　扮老師著護士服出手扣肉搏

賀歲片《夜王》，除為黃子華迎來個人第三部票房破億電影外，更大貢獻是為業界帶來大量新女演員，其中一位在戲份不算多，但身材出眾而非常搶眼的Baby梓（馮靖茵），在電影上畫後都帶起過話題，有網民嫌演出太少，更欠性感情節。不過有實力就是會被看見，近日Baby梓就被獨立音樂團體No Cap的歌手F.JAE睇中，邀請做MV《醉後通話》女主角，當中不止有性感場面，更大玩制服誘惑，又護士又老師，可以話係《夜王》番外篇，讓一眾網民大飽眼福。

Baby梓（馮靖茵）在電影《夜王》上畫後，都帶起過話題，有網民嫌演出太少，更欠性感情節。（《夜王》劇照）

Baby梓（馮靖茵）在電影《夜王》上畫後，都帶起過話題，有網民嫌演出太少，更欠性感情節。（《夜王》劇照）

BABY梓featuring仲拍埋MV

F.JAE是獨立音樂品牌No Cap的其中一位歌手，曾推出過一首《打工牛仔》，探討Gen Ｚ世代的打工哲學，今次交出《醉後通話》以微醺的醉意，釋出無限的情慾戰意，借酒精催化，室假清醒下來個真挑逗試探，盡情地撕破Gen Z男女的「偽矜持」。為展現這份男女攻防戰，歌曲特意找來新晉性感女神，在電影《夜王》火辣放送的 Baby 梓 featuring，隨後更拍埋MV。

F.JAE是獨立音樂品牌No Cap的其中一位歌手，新歌《醉後通話》找來Baby梓featuring及拍MV。（《醉後通話》歌曲封面）

歌曲一來，就是BABY梓接到來電的反應︰「你話掛住我？」「你鍾意我？傻嘅，我都鍾意你呀！」極具挑逗的聲線，男士們聽到已經腳仔軟。緊接是 F.JAE 以一把爛醉聲線演繹，開宗名義地唱︰「掛住你就扮作飲醉酒」，然後再送上甜言蜜語攻勢。感覺到對方樂於接受，尺度便逐一提升，「近身搏鬥」、「捐被竇」一個個感官刺激用字，咄咄進擊突襲。

原來 F.JAE跟Baby梓早已認識，亦因為本身是朋友，所以拍攝親熱場面都未至於太尷尬。不過她外形太吸引，都令F.JAE一時唔知擺隻手喺邊好。（《醉後通話》MV劇照）

原來 F.JAE跟Baby梓早已認識，亦因為本身是朋友，所以拍攝親熱場面都未至於太尷尬。不過她外形太吸引，都令F.JAE一時唔知擺隻手喺邊好。（《醉後通話》MV劇照）

F.JAE見到護士服心跳加速

歌詞已聽得令人冒汗，來到 MV，Baby梓更施展渾身解數，分別以夜場戰衣、護士服及 OL 裝登場，在拍攝時擠出千萬種撩人姿態，令現場屏息，叫 F.JAE 窒息。「幸好我跟Baby梓本身是朋友，所以都不太尷尬。不過她外形太吸引，拍攝時的確不知自己手腳擺位，怕靠太近，又怕太遠導演唔收貨。」面對Baby梓數個性感造型，哪一個最令自己心跳加速，難以把持？「護士造型最令我心跳加速，見到佢個護士造型加上針筒，個心似要緊張到跳出來，因為支針筒侵略性好強，加上拍攝時我一隻手被手扣扣住，有幾下太肉緊，手扣都 Chok 爛，然後劇組通知，剩番一個後備手扣，就住用。」

+ 4

至於今次獲Baby梓處女獻聲，都是F.JAE主意。「當日膽粗粗問佢可否 featuring 我首歌，佢雖然一口答應，但都戴頭盔表示自己唱得唔好。其實佢把聲好甜，聽聽Opening 及 Ending 佢講嘢聲線，已覺得勁 Sweet，騷味十足。幸好一早認識佢，仲頂得住，未心動！」

劇情講述Baby梓很快便看中 F.JAE 並要放棄身邊男伴，而該男士就同樣找到來自電影《夜王》，飾演何啟華同事的陳獻略 (Henry)。（《醉後通話》MV劇照）

《夜王》另一演員做彩蛋

另外，為了拍攝是次 MV，劇組特地找來一位型男飾演 Baby梓的可憐男伴，因為劇情講到Baby梓很快便看中 F.JAE 並要放棄此男伴。今次友情客串來擔當此角的，同樣是來自《夜王》，在導演版中，跟楊偲泳及何啟華大玩3P的陳獻略 (Henry)。今次是他與 Baby梓在《夜王》拍攝後再次重聚，默契比較容易建立。Henry 在現場聽了導演解說之後，亦笑說：「明㗎喇！要扮傻仔，女伴被搶無奈接受嗰種。」簡單直接的演繹，難不倒他。