CHIIKAWA電影｜日本6日票房破30億日圓　香港出動天星小輪打卡

風靡全球、引發現象級效應的人氣作品CHIIKAWA，終於迎來首部電影版！《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》。電影在日本上映反應極好，短短3日破20億日圓，6日累積票房更衝破30億日圓大關（約1.46億港元），觀影人次又突破200萬人次，稱霸暑期檔。電影將於8月6日香港上映，香港宣傳亦不甘示弱，派出吉伊卡哇、小八、兔兔登上天星小輪，等一眾粉絲登船打卡。

CHIIKAWA首度跟天星小輪聯乘，在7月28日至9月27日期間，有CHIIKAWA小輪，於維港兩岸天星碼頭接載各位粉絲。（官方圖片）

有小八陪大家坐小輪，真係唔願落船喎。（官方圖片）

吉伊卡哇配合電影《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》，穿上草裙同大家見面。（官方圖片）

吉伊卡哇、小八、兔兔齊齊登頂，登上天星小輪頂。（官方圖片）

吉伊卡哇、小八、兔兔齊齊登頂，登上天星小輪頂。（官方圖片）

有CHIIKAWA在維港兩岸出現，好可愛。（官方圖片）

今個8月，CHIIKAWA會首度跟天星小輪聯乘，在7月28日至9月27日期間，有CHIIKAWA小輪，於維港兩岸天星碼頭接載各位粉絲。大家由踏進天星碼頭準備登船前開始，至踏上天星小輪暢遊維港，都能夠透過遍布各處的可愛角色，感受劇場版帶來的勇氣與搞笑氣氛。此外，電影公司更推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》天星小輪限定前賣券套裝，當中包括：天星小輪限定電影前賣券 + 天星小輪限定成人單程船票 + 限定磁貼，值得收藏。

人魚島居民陸續遭到綁架，人魚島之旅瞬間變成了討伐任務！（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

香港宣傳派出吉伊卡哇、小八、兔兔登上天星小輪，等一眾粉絲登船打卡。。（官方圖片）

香港宣傳派出吉伊卡哇、小八、兔兔登上天星小輪，等一眾粉絲登船打卡。。（官方圖片）

香港宣傳派出吉伊卡哇、小八、兔兔登上天星小輪，等一眾粉絲登船打卡。。（官方圖片）

故事大綱︰

某天，當吉伊卡哇與小八在廣場休息時，臉上貼著一張傳單的兔兔突然現身。小八確認傳單後，發現那是一張寫著「特別島嶼邀請函」的招待券。被傳單上誘人的條件所吸引，吉伊卡哇一行人決定前往島上合宿。雖然海獺對傳單內容感到有些可疑，但仍與大家一同搭船出發。登陸小島後，吉伊卡哇一行人受到了島民們的熱烈歡迎。

正當吉伊卡哇他們度過愉快的時光時，卻得知了居住在島上的巨大「賽蓮」正在接連抓走島民的事實，並被迫捲入了討伐賽蓮的計劃之中。 接踵而來的考驗，朝著一心一意向前邁進的吉伊卡哇一行人襲來。大家是否能夠齊心協力克服難關呢…!? 隱藏在這座島上真正的「秘密」又是什麼…!?