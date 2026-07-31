《一奏傾情》原定開拍香港版　陳奕迅周迅合演主題曲都作好派埋台

愛爾蘭歌手兼演員Glen Hansard，於2007年主演音樂電影《一奏傾情》（Once），當中情節動人，歌曲繞樑，當中一首《Falling Slowly》，不僅紅遍全球，更奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎，為後人擁戴。不幸地，Glen Hansard於7月29日在愛爾蘭都柏林駕駛電單車時，遇車禍身亡，終年56歲。今日（31/7）杜汶澤在社交平台分享，爆出原來當年曾買下版權，並洽談了陳奕迅與周迅演出一個香港版，其中一首電影歌曲更創作完成派埋台，就是陳奕迅的《張氏情歌》。

Glen於7月29日在愛爾蘭都柏林駕駛電單車時，意外撞車身亡，終年56歲。（Getty Images）

Glen為《一奏傾情》創作了爆紅歌曲《Falling Slowly》，不僅紅遍全球，更奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎。（《一奏傾情》電影海報）

電影《一奏傾情》講述一對失意的陌生男女，在一次意外中相遇，隨後發現二人都對音樂有著共同愛好，更合作灌錄了一張音樂專輯。而在過程中，彼此在對方身上找到生活的方向與勇氣，然後各自去尋找自己的夢想這樣一個故事。

陳奕迅已答應演出《一奏傾情》的香港版。（《張氏情歌》MV截圖）

原定女主角是周迅。（微博@i周迅）

《一奏傾情》男星Glen Hansard車禍離世 曾創作神曲紅遍全球

陳奕迅周迅答應演出

據杜汶澤在社交平台分享，原來當年他跟Golden Scene老闆 Winnie Tsang，共同買了 《一奏傾情》的翻拍權，為期三年，而阿澤更邀請到陳奕迅和周迅合演，編劇就有彭秀慧及尹志文，團隊更已經前往北京勘景，可惜最後電影沒有拍成。至於原因為何？杜汶澤稱︰「時間太久了我也忘記因為什麼原因⋯⋯」

戲拍不成，阿澤一直感到對老闆Winnie有所虧欠，但同時原來電影已創作好戲中歌曲︰「那時候我找來周國賢為我寫主題曲，小克作詞歌名叫《張氏情歌》。還記得他給我由他自己主唱的demo時，我在家聽得我眼淚都掉下來。心如刀割大概就是這個意思！」

《張氏情歌》MV找來王敏奕任女主角。（《張氏情歌》MV截圖）

《張氏情歌》MV找來王敏奕任女主角。（《張氏情歌》MV截圖）

填詞人更正《張氏情歌》非主題曲

電影拍不成，都想留點記憶懷念，於是杜汶澤就擔起這首歌曲的MV導演，並找來麥曦茵任監製，而對方更提議用當時只有十多歲的王敏奕當MV女主角。「今天突如其來打開來看，其實還是覺得這個MV滿感動的。」杜汶澤說。

關於主題曲，填詞人小克看到該帖文後有所修正︰「杜生記錯了，呢首唔係主題曲，係個主角鬱鬱不得志响北京旅館自彈自唱嘅Sidecut，如果係主題曲邊敢咁寫？當時主題曲旋律應該仲未作起。」