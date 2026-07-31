蜘蛛俠英雄重生｜開畫未夠2日破千萬　「女飛魚」何詩蓓讚愛情線

由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 聯手打造、全球影迷期待的超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY），昨日登上港澳大銀幕！不少影迷為先睹為快，一早買定31/7的上畫頭場午夜場，全場爆滿。結果，電影上映首日即以無敵之姿席捲全港澳戲院，勁收810萬票房！

超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY），昨日登上港澳大銀幕！首日票房大收810萬。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

氣勢在上畫翌日延續，《蜘蛛俠：英雄重生》在上映第二天熱度再爆發，截至今日（7月31日）早上10時，港澳累計總票房已極速突破1000萬港元，勢必以王者姿態稱霸暑假檔期！

港澳累計總票房已極速突破1000萬港元，勢必以王者姿態稱霸暑假檔期！（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

隨著票房熱賣，截至今早，電影已經於影評網站 Rotten Tomatoes 驚奪 98% 觀眾好評，成績驕人，更打破上集《蜘蛛俠：不戰無歸》的高分記錄；全城及全球權威媒體亦爆發洗版式好評！連香港體壇巨星「女飛魚」何詩蓓看完電影後都忍不住極力推薦，並為兩人的感情線留下懸念，表示：「You'll have to watch to find out what happens to Peter and MJ's love story（你一定要親自去看，才會知道彼得和 MJ 的愛情故事接下來會如何發展）！」

「女飛魚」何詩蓓看完電影後都忍不住極力推薦，「You'll have to watch to find out what happens to Peter and MJ's love story（你一定要親自去看，才會知道彼得和 MJ 的愛情故事接下來會如何發展）！」（網頁截圖）

「女飛魚」何詩蓓看完電影後都忍不住極力推薦，並為兩人的感情線留下懸念。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

今集故事擺脫過往多重宇宙的枷鎖，將鏡頭拉回彼得柏加（湯賀蘭 飾）失去所有聯繫後的孤獨內心世界。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

今集故事擺脫過往多重宇宙的枷鎖，將鏡頭拉回彼得柏加（湯賀蘭 飾）失去所有聯繫後的孤獨內心世界，獲得海外影評一致大讚為「湯賀蘭蜘蛛俠系列最佳作」。電影中多個細節位極具震撼力，劇組特別採用特製 Cyclops 頭盔攝影系統，以第一身視角捕捉蜘蛛俠在高樓大廈間穿梭高空俯衝的離心力，讓觀眾在大銀幕上感受避無可避的高速衝擊感。同時，湯賀蘭親手縫製的手作戰衣與暗室中的孤獨凝望，亦將角色隻身背負紐約安危的使命感展現得淋漓盡致。加上變形俠醫 Savage Hulk 狂暴肉搏、手合會忍者圍捕，以及能侵入意識的神秘敵人，讓全港觀眾直呼過癮！