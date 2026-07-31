蜘蛛俠英雄重生｜開畫未夠2日破千萬 「女飛魚」何詩蓓讚愛情線
由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 聯手打造、全球影迷期待的超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY），昨日登上港澳大銀幕！不少影迷為先睹為快，一早買定31/7的上畫頭場午夜場，全場爆滿。結果，電影上映首日即以無敵之姿席捲全港澳戲院，勁收810萬票房！
氣勢在上畫翌日延續，《蜘蛛俠：英雄重生》在上映第二天熱度再爆發，截至今日（7月31日）早上10時，港澳累計總票房已極速突破1000萬港元，勢必以王者姿態稱霸暑假檔期！
隨著票房熱賣，截至今早，電影已經於影評網站 Rotten Tomatoes 驚奪 98% 觀眾好評，成績驕人，更打破上集《蜘蛛俠：不戰無歸》的高分記錄；全城及全球權威媒體亦爆發洗版式好評！連香港體壇巨星「女飛魚」何詩蓓看完電影後都忍不住極力推薦，並為兩人的感情線留下懸念，表示：「You'll have to watch to find out what happens to Peter and MJ's love story（你一定要親自去看，才會知道彼得和 MJ 的愛情故事接下來會如何發展）！」
今集故事擺脫過往多重宇宙的枷鎖，將鏡頭拉回彼得柏加（湯賀蘭 飾）失去所有聯繫後的孤獨內心世界，獲得海外影評一致大讚為「湯賀蘭蜘蛛俠系列最佳作」。電影中多個細節位極具震撼力，劇組特別採用特製 Cyclops 頭盔攝影系統，以第一身視角捕捉蜘蛛俠在高樓大廈間穿梭高空俯衝的離心力，讓觀眾在大銀幕上感受避無可避的高速衝擊感。同時，湯賀蘭親手縫製的手作戰衣與暗室中的孤獨凝望，亦將角色隻身背負紐約安危的使命感展現得淋漓盡致。加上變形俠醫 Savage Hulk 狂暴肉搏、手合會忍者圍捕，以及能侵入意識的神秘敵人，讓全港觀眾直呼過癮！