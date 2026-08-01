蜘蛛俠英雄重生｜優先場票房破《復仇者4》　湯賀蘭首談接班人選

電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man:Brand New Day），由湯賀蘭（Tom Holland）主演，近日全球開畫，香港於周四（30/7）上映，未夠兩日票房已破千萬。北美同日亦放映優先場，結果勁收7,200萬美元（約6億港元），大破2019年漫威的另一部超英大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）紀錄，足證今次粉絲期待度爆燈。

電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man:Brand New Day），北美優先場票房勁收7,200萬美元（約6億港元），大破2019年漫威的另一部超英大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）紀錄。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

由《復仇者聯盟4：終局之戰》創下，保持了７年的周四優先場票房紀錄6,000萬美元（約5億港元），終於被「自己人」打破。（《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）劇照）

由《復仇者聯盟4：終局之戰》創下，保持了７年的周四優先場票房紀錄6,000萬美元（約5億港元），終於被「自己人」打破，周四優先場最高票房紀錄。開局咁精彩，業界都期望《蜘蛛俠》可以進一步破《復4》創下 3.571億美元（約28億港元）的北美史上最高開畫紀錄。而另方面，比全國早一日開畫的中國內地，上映到今天第4日，截止下午1點半，票房已破5.75億人民幣，走勢凌厲。

湯賀蘭既樂於一直扮演蜘蛛俠，但也有參與尋找接班人的工作。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

接班人推薦︰《混沌少年時》Owen Cooper

另方面，湯賀蘭在接受《The Hollywood Reporter》訪問時，談到接班人問題，他都表現雀躍，證實電影公司已有清晰藍圖。他既覺得只要電影公司需要自己，自己亦樂於一直扮演蜘蛛俠，但也有參與尋找接班人的工作，而這接班人未必是蜘蛛俠，可以是蜘蛛女俠，甚至是動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）中的黑人「蜘蛛俠」Miles Morales。

Netflix推出英國劇集《混沌少年時》（Adolescence）引發廣泛關注，特別是該劇對現代青少年在社交平台上「暗語文化」的深刻描繪。（Netflix劇照）

Owen Cooper憑《混沌少年時》獲獎無數。（直播截圖）

湯賀蘭︰「自從《蜘蛛人：無路可退》上映以來，我們一直在製定一個完整的計劃……這個計劃已經成型了。當然，它肯定會有所改變，但我對蜘蛛俠的傳承有著非常清晰的構想，我認為這非常令人興奮，每次開會討論我都會非常激動。這絕對是我在這個角色中最想做的事情。」而湯在今年6月，接受雜誌訪問時都有推薦《混沌少年時》（Adolescence）英國新星，16歲的劇集Owen Cooper接任下屆「蜘蛛俠」。