蜘蛛俠英雄重生｜成家班任動作指導　湯賀蘭爆成龍專程飛倫敦探班

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）於日前（30日）隆重上映，打鬥場面獲得一致好評。今次劇組邀得成家班擔任動作指導，主角湯賀蘭（Tom Holland）與太太兼拍檔Zendaya上周現身上海出席首映禮時，透露拍攝期間成龍更專程飛到倫敦探班。

電影《蜘蛛俠：英雄重生》距離2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）已經5年。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

今次劇組邀得成家班擔任動作指導，動作場面大獲好評。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

湯賀蘭爆成龍專程飛倫敦探班

湯賀蘭接受訪問時，提到今次劇組邀請到成家班擔任動作指導，湯賀蘭透露拍攝期間成龍更專程飛到倫敦探班，更表示：「見到自己多年來的偶像我實在太激動了。」湯指成龍不但讚揚他親身上陣演出動作戲份，又給了他很大信心，並叮囑他拍攝時要注意安全，令他非常開心。

湯賀蘭爆成龍專程飛倫敦探班。（Getty Images）

湯賀蘭透露在拍攝前特別接受成家班訓練三個月。（Getty Images）

湯表示為了演好片中的動作戲，他在拍攝前特別接受成家班訓練三個月。而戲中有不少飛簷走壁等東方功夫美學，湯更大爆其中一幕，成家班利用環境道具將蛛絲彈射及近身格鬥融合，並致敬成龍經典作《我是誰》的經典玻璃外牆滑落鏡頭。另外，成龍前往倫敦探班時，跟成家班的成員合照，相中亦見房祖名同行。

成龍前往倫敦探班時，跟成家班的成員合照，相中亦見房祖名同行。（IG圖片）

成家班早已進軍荷里活大製作

今次《蜘蛛俠：英雄重生》的動作指導由成家班第七代成員張鵬（Peng Zhang）擔任，他早期曾擔任成龍的替身，現時活躍於國際影壇，擔任過多部大片的動作指導、武術指導及副導演，並帶領成家班團隊參與動作設計。他參與過的電影，包括《最後武士》、《變種特攻：兩極爭霸》、《火拼時速3》、《勁揪俠》、《皇家特工：特務密令》及《神奇女俠》等。