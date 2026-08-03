蜘蛛俠英雄重生｜Jon Bernthal湯賀蘭互挺10年　兄弟情感動影迷

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）於北美開畫周末勁收3.55億美元（約27.6億港元），擊敗《奧德賽》（The Odyssey）成為開畫票房冠軍。除了電影打鬥場面獲得一致好評，戲中「制裁者」與蜘蛛俠的兄弟情亦成為影迷的焦點。

電影《蜘蛛俠：英雄重生》距離2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）已經5年。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

除了電影打鬥場面獲得一致好評，戲中「制裁者」與蜘蛛俠的兄弟情亦成為影迷的焦點。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

Jon Bernthal與湯賀蘭兄弟情感動影迷

飾演「制裁者」的Jon Bernthal與湯賀蘭近期一同參演了《奧德賽》及《蜘蛛俠：英雄重生》，兩人戲裡戲外的兄弟情獲得影迷關注。其實兩人早於2017年合作電影《聖物守衛團》（Pilgrimage）而結緣，雖然兩人年齡相差近20年，卻譜出特別的情義。湯賀蘭曾在訪問中透露，當時Jon幫忙拍攝了「蜘蛛俠」的試鏡片段，更提議自己作出後空翻的動作才令他獲得「蜘蛛俠」這個角色。同樣地，湯極力鼓勵Jon參加「制裁者」的試鏡，更親自為Jon拆解角色及拍攝試鏡片段。如今兩人獲得漫威中受人喜愛的角色，更一同主演《蜘蛛俠：英雄重生》，感動大批影迷。